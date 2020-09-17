Microsoft: Xbox Game Pass, OxygenOS için sunulmayacak!

Microsoft, Xbox Game Pass kapsamında sunduğu Project xCloud hizmetinin Android TV ve OxygenOS için sunulmayacağını açıkladı. OnePlus ise bunun tam tersini, kullanıcıların sorunsuz bir şekilde xCloud’u çalıştırabileceklerini söyledi.

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OxygenOS için Xbox Game Pass desteği verilmeyecek

Birkaç ay süren testlerden sonra Microsoft, Xbox GamePass Ultimate kapsamında bu hafta resmi olarak Project xCloud servisini kullanıma sundu. Microsoft’un bulut tabanlı bu akış hizmeti normalde çoğu Android cihazlara destek veriyor. Ancak Microsoft, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Android TV, BlueStacks ve Chrome OS başta olmak üzere bazı platformlarda Xbox Game Pass’i sunmayacağını söyledi.

Cloud gaming is not currently supported on iOS devices. Also, devices that run modified, alternate, or emulated versions of Android OS (including, but not limited to: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto, or BlueStacks) will not support cloud gaming. — Xbox Support (@XboxSupport) September 15, 2020

“Bulut oyunları şu anda iOS cihazlarda desteklenmemektedir. Ayrıca, Android OS’in değiştirilmiş, alternatif veya benzetilmiş sürümlerini çalıştıran cihazlar (bunlarla sınırlı olmamak üzere: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto, BlueStacks) bulut oyunlarını desteklemeyecektir.”

Burada dikkat çeken bir detay var. Microsoft, açıklamasında Xbox Game Pass hizmetinin OxygenOS kullanıcı arayüzüne sahip olan cihazlarda da çalışmayacağını ifade ediyor. Android TV, Android Auto ve diğerleri bir yana; OxygenOS’in Xbox Game Pass desteğine sahip olmaması, çok büyük bir infial yaratabilir.

OnePlus: OxygenOS, xCloud platformunu destekliyor!

Konuyla alakalı OnePlus kanadından da bir açıklama geldi. OnePlus, Android Central ekibine verdiği bir demeçte, Microsoft’un Xbox Game Pass’in OxygenOS için uygun olmadığı iddialarını yalanladı. OnePlus kullanıcılarının xCloud’u rahatlıkla kullanabileceklerini ifade eden şirket, devamında şunları ekledi:

“OxygenOS’un Xbox bulut oyunlarını desteklediğini doğrulayabiliriz. Bu, Xbox Game Pass Ultimate üyelerinin, mevcut en iyi mobil oyun cihazlarından bazıları olan OnePlus cihazlarıyla bulut oyunlarının (Beta) keyfini çıkarabileceği anlamına gelir.”

Aslına bakacak olursanız Microsoft’un OxygenOS adını anması oldukça garip bir detay. OxygenOS, tıpkı Samsung One UI ve Xiaomi MIUI gibi standart bir Android kullanıcı arayüzü. Microsoft, açıklamasında diğer kullanıcı arayüzlerinin adını ise hiçbir şekilde anmadı. Bu bağlamda sadece OxygenOS’ten bahsetmesi, büyük olasılıkla sehven yapılmış bir tanımlama olabilir.