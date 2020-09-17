Oyun
Microsoft: Xbox Game Pass, OxygenOS için sunulmayacak!
Microsoft, Xbox Game Pass kapsamında sunduğu Project xCloud hizmetinin Android TV ve OxygenOS için sunulmayacağını açıkladı. OnePlus ise bunun tam tersini, kullanıcıların sorunsuz bir şekilde xCloud’u çalıştırabileceklerini söyledi.
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OxygenOS için Xbox Game Pass desteği verilmeyecek
Birkaç ay süren testlerden sonra Microsoft, Xbox GamePass Ultimate kapsamında bu hafta resmi olarak Project xCloud servisini kullanıma sundu. Microsoft’un bulut tabanlı bu akış hizmeti normalde çoğu Android cihazlara destek veriyor. Ancak Microsoft, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Android TV, BlueStacks ve Chrome OS başta olmak üzere bazı platformlarda Xbox Game Pass’i sunmayacağını söyledi.
Cloud gaming is not currently supported on iOS devices. Also, devices that run modified, alternate, or emulated versions of Android OS (including, but not limited to: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto, or BlueStacks) will not support cloud gaming.
— Xbox Support (@XboxSupport) September 15, 2020
“Bulut oyunları şu anda iOS cihazlarda desteklenmemektedir. Ayrıca, Android OS’in değiştirilmiş, alternatif veya benzetilmiş sürümlerini çalıştıran cihazlar (bunlarla sınırlı olmamak üzere: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto, BlueStacks) bulut oyunlarını desteklemeyecektir.”
Burada dikkat çeken bir detay var. Microsoft, açıklamasında Xbox Game Pass hizmetinin OxygenOS kullanıcı arayüzüne sahip olan cihazlarda da çalışmayacağını ifade ediyor. Android TV, Android Auto ve diğerleri bir yana; OxygenOS’in Xbox Game Pass desteğine sahip olmaması, çok büyük bir infial yaratabilir.
OnePlus: OxygenOS, xCloud platformunu destekliyor!
Konuyla alakalı OnePlus kanadından da bir açıklama geldi. OnePlus, Android Central ekibine verdiği bir demeçte, Microsoft’un Xbox Game Pass’in OxygenOS için uygun olmadığı iddialarını yalanladı. OnePlus kullanıcılarının xCloud’u rahatlıkla kullanabileceklerini ifade eden şirket, devamında şunları ekledi:
“OxygenOS’un Xbox bulut oyunlarını desteklediğini doğrulayabiliriz. Bu, Xbox Game Pass Ultimate üyelerinin, mevcut en iyi mobil oyun cihazlarından bazıları olan OnePlus cihazlarıyla bulut oyunlarının (Beta) keyfini çıkarabileceği anlamına gelir.”
Aslına bakacak olursanız Microsoft’un OxygenOS adını anması oldukça garip bir detay. OxygenOS, tıpkı Samsung One UI ve Xiaomi MIUI gibi standart bir Android kullanıcı arayüzü. Microsoft, açıklamasında diğer kullanıcı arayüzlerinin adını ise hiçbir şekilde anmadı. Bu bağlamda sadece OxygenOS’ten bahsetmesi, büyük olasılıkla sehven yapılmış bir tanımlama olabilir.
Oyun
Tanıtılan PS5 oyunları: Çıkış tarihleri, fragmanlar ve dahası!
Nihayet PS5 hakkında bilmemiz gereken her şeyi öğrendik. Sony’nin dün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni konsolun çıkış tarihini ve satış fiyatını öğrendik. Aynı etkinlikte oyunlar hakkında da bir çok detayı öğrendik. Yeni PS5 oyunları ile ilgili detayları sizler için derledik.
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En iyi PS5 oyunları
Bu listedekiler oyuncular tarafından en çok beklenen konsol oyunları diyebiliriz.
Final Fantasy XVI
Final Fantasy XVI, PlayStation’a özel olarak geliyor. Square Enix’in en başarılı franchise’ı olan oyun, görünüşe göre, XV’de daha fazla Chocobos için kullanılan yol-gezici mekanizmayı tercih etmiyor. Yine de önceki başlıktan elde edilen açık dünya unsurlarını koruyup korumayacağı belli değil. Fragmanda “PS5 deneyimini taklit eden PC’de çekildi” cümlesi yer aldı. Oyunun yapımcısı Naoki Yoshida, gelecek yıl oyun ile ilgili daha çok bilgi vereceğini söyledi. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Little Devil Inside
PS5 oyunları arasında en ilginç ve komik fragmana sahip oyun belki de Little Devil Insıde‘dı. Animasyon stili fragman oyuncuların beğenisini kazanmış gibi. Fragman her ne kadar ilginç ve komik olsa da oyun hakkında çok fazla bilgi içermiyor.Fragmanın yarısı, dünyayı dolaşan ve canavarlarla savaşan genç bir karakteri gösterdi. Diğer yarısı, kasabanın içinden geçen ve tuvalette oturan yaşlı bir beyefendiyi takip etti. Oyunun çıkış tarihi henüz netlik kazanmış değil.
Kena: Bridge of Spirits
Kena: Bridge of Spirits, bazı özel büyülü güçlere sahip görünen genç bir kızın etrafında dönüyor. Bu güçleri düşmanlarla savaşmak için bir kılıç, bir yay ve ok kombinasyonu olarak kullanıyor. Dövüşe ek olarak Kena, Rot adı verilen bu sevimli siyah yaratıkları kontrol edebiliyor gibi görünüyor. Muhtemelen, oyun boyunca Rot’u kullanmanızı gerektiren en az birkaç bulmaca olacak, hatta daha fazlası olmayacak gibi görünüyor.
Deathloop
Eğer daha önce Dishonored oyunlarını oynadıysanız bu oyunu çok seveceksiniz. Bu yeni oyunun bir çok kontrol ve güç özellikleri Dishonored oyunlarına benziyor. Deathloop’ta Colt adında bir adam olarak oynuyorsunuz. Yapmanız gereken en önemli şey öldürülmeden önce herkesi öldürmek. Eğer öldürülürseniz tekrar başlarsınız.Oyunda, nakavt etmeye çalıştığınız sekiz hedefin yanı sıra her zaman peşinizden gelen yüksek eğitimli bir suikastçı var.
Spider-Man: Miles Morales
PS5 oyunları arasında en çok kafa karıştıran oyunun Spider-Man: Miles Morales olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncular, Spider-Man: Miles Morales’in Insomniac’ın orijinal Spider-Man oyununun bir genişlemesi olacağını düşünüyorlardı. Bunun yerine, orijinal oyunun hikayesinin üzerine inşa edilecek bağımsız bir oyun olduğu onaylandı. Miles Morales, oyuncuların deneyebileceği farklı güçlere sahip olacak. Ayrıca, hızlı seyahat yükleme süresi neredeyse yok olacak ve oyuncuların New York’u hiç vakit kaybetmeden seyahat etmelerine izin verecek.
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn‘ın merakla beklenen devamı. Görünüşe göre oyun büyük ölçüde oyuncuların Horizon Zero Dawn hakkında sevdiği her şeyi alıyor ve sadece ortamı ile canavarları değiştiriyor. Horizon Forbidden West, keşfetmeniz için devasa bir dünya ile batı ABD’de geçecek. Görünüşe göre, keşfedebileceğiniz muhteşem su altı alanları bile olacak. Oyunun çıkış tarihinin 2021‘de olması planlanıyor.
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020’de piyasaya sürülecek. Başlangıçta bu yılın başlarında yayınlanması planlanıyordu, ancak CD Projekt RED bunu erteledi. Cyberpunk 2077’yi PS4 için de alabileceksiniz. PS4 versiyonuna sahip kullancıılar oyunu ücretsiz olarak PS5’e yükseltebilecek.
Genel
Assasin’s Creed ve Splinter Cell VR’a geliyor!
Ubisoft bugün gerçekleşen Facebook Connect (Oculus Connect etkinliğinin yeni ismi) etkinliğinde iki yeni Assassin’s Creed ve Splinter Cell VR oyununu duyurdu.
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Kapüşon ve gözlük artık bize ait!
Daha önce söylendiği gibi, Ubisoft, gizlilik temalı popüler oyun serilerine ait iki yeni VR oyunu yapacağını doğruladı. Ubisoft Red Storm BaşkanYardımcısı Elizabeth Loverso, Facebook‘un etkinliğinde “VR için üretilmiş” oyunları duyurdu. Firma geçtiğimiz yıllarda Eagle Flight, Transference, Star Trek: Bridge Crew gibi birkaç VR oyunu yapmıştı. Facebook ile anlaşan şirket bu iki oyunu sadece Oculus cihazlarına özel yapacak.
En son çıkan Splinter Cell oyunu Splinter Cell: Black List‘di. Oyun 2013‘te piyasaya sürülmüştü ve iyi eleştiriler almıştı fakat satış konusunda başarıyı yakalayamamıştı. Daha sonrasında Sam Fisher, Ghost Recon Breakpoint ve Rainbow Six Siege gibi diğer Clancy oyunlarında konuk oyuncu olarak sınırlı kalmıştı. Splinter Cell‘in yeni oyununda Sam Fisher o unutulmaz gözlüklerini oyuncularla beraber takacak gibi görünüyor. Ubisoft‘un üzerinde çalıştığı tek Splinter Cell oyununun bu olup olmadığı veya Ubisoft‘un oyun serisini daha büyük ölçekte canlandırmayı planlayıp planlamadığı belirsiz. Şuanlık bildiğimiz tek şey oyunun, hayatına Clancy oyunlarını geliştirerek başlayıp daha sonra VR projelerine geçiş yapan Ubisoft Red Storm Stüdyoları tarafından geliştirilecek olması.
Splinter Cell bir yana Ubisoft‘un en önemli oyun serilerinden olan Assasin’s Creed de VR olarak geliyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkan The Climb, Phantom: Covert Ops ve Budget Cuts gibi oyunlar, platform ve gizliliğin harika VR mekanikleri yaratabileceğini kanıtlamıştı. Assasin’s Creed’i Oculus’un sunduğu ekipmanlarla deneyimlemek oldukça keyifli olacak gibi görünüyor. Oculus’un yeni Quest 2 gözlüğü 13 Ekim’de piyasaya sürülecek. Ubisoft gibi geliştiriciler muhtemelen yıl sonu yaklaştıkça daha fazla haber duyuracaklar.
Oyun
PS5 aksesuarlarının fiyatları açıklandı!
Sony, dün akşam yeni nesil konsolu Playstation 5 için bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte PS5 oyunları gösterilirken konsolun fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı. Etkinliğin ardından Sony, PS5 aksesuarlarının fiyatlarını açıkladı.
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Ps5 aksesuarlarının fiyatları ne kadar?
Sony yeni nesil konsoluyla birlikte önceki nesle benzer şekilde bir dizi farklı aksesuar da tanıttı. Bu aksesuarlar: yeni nesil kontrolcü Dualsense, iki kontrolcüyü şarj etmeyi sağlayan DualSense şarj istasyonu, çevresel ses destekli Pulse 3D kablosuz kulaklık, çift 1080p kameraya sahip HD kamera ve Playstation 5 uzaktan kumandası. Bu aksesuarların başında gelen, haptic titreşimli geri bildirim, uyarlanabilir tetik tuşları gibi dikkat çekici yeniliklerle gelen Dualsense fiyatı 69,99 dolar olarak açıklandı. Güncel kurla çevirdiğimizde vergiler hariç 525 TL civarı bir fiyata denk geliyor. Önceki neslin kontrolcüsü DualShock 4’ün fiyatı ise 59.99 dolardı, 10 dolarlık bir zam söz konusu.
3D çevresel ses destekli ve düşük gecikme süresi vaat eden 3D Pulse kablosuz kulaklığın fiyatı 99,99 dolar. Çift 1080p kameraya sahip HD Kamera 59,99 dolar. Aynı anda iki konrolcüyü şarj etme imkanı sunan DualSense şarj istasyonu 29,99 dolar. Playstation 5 uzaktan kumandanın fiyatı ise 29,99 dolar olarak açıklandı. Güncel kurla çevirdiğimizde vergiler hariç PS5 aksesuarlarının fiyatları sırasıyla 750 TL, 450 TL, 225 TL, 225 TL oluyor.