Microsoft: Xbox Game Pass, OxygenOS için sunulmayacak!

Microsoft, Xbox Game Pass kapsamında sunduğu Project xCloud hizmetinin Android TV ve OxygenOS için sunulmayacağını açıkladı. OnePlus ise bunun tam tersini, kullanıcıların sorunsuz bir şekilde xCloud’u çalıştırabileceklerini söyledi.

Birkaç ay süren testlerden sonra Microsoft, Xbox GamePass Ultimate kapsamında bu hafta resmi olarak Project xCloud servisini kullanıma sundu. Microsoft’un bulut tabanlı bu akış hizmeti normalde çoğu Android cihazlara destek veriyor. Ancak Microsoft, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Android TV, BlueStacks ve Chrome OS başta olmak üzere bazı platformlarda Xbox Game Pass’i sunmayacağını söyledi.

Cloud gaming is not currently supported on iOS devices. Also, devices that run modified, alternate, or emulated versions of Android OS (including, but not limited to: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto, or BlueStacks) will not support cloud gaming.

— Xbox Support (@XboxSupport) September 15, 2020