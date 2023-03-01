Microsoft Windows 11’deki Phone Link uygulamasına iPhone desteği eklediğini duyurdu. Uygulama, iPhone kullanıcılarının telefon aramaları yapmasına ve almasına, metin mesajları gönderip almasına ve iPhone bildirimlerini doğrudan bilgisayarda görüntülemesine olanak tanıyor.

Özellikle, uygulama Windows’a sınırlı iMessage işlevselliği getiriyor. Bir iPhone’u Bluetooth aracılığıyla bir PC ile eşleştirdikten ve iPhone’da bazı izinler verdikten sonra, kullanıcılar Phone Link’te iMessage ve SMS metin mesajları gönderip alabilirler, ancak şuanda grup sohbetleri veya fotoğraf ve video gönderme desteği mevcut değil.

The Verge’den Tom Warren’ın belirttiği gibi, Phone Link’te ayrıca konuşmalar için tam mesaj geçmişi bulunmuyor ve gönderilen ve alınan tüm mesajlar gri baloncuklar olarak görüntüleniyor, yani iMessages ve SMS metin mesajları ayırt edilemiyor.

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iPhone’u seçtikten sonra, iPhone’unuzu eşleştirmek için rehberli kurulum başlayacaktır. Bluetooth üzerinden iPhone’unuzu ve bilgisayarınızı eşleştirmeniz için size rehberlik edecek bir dizi adımı takip etmeniz istenecektir. Bu, ekranınızda gösterilen bir QR kodunu taradıktan sonra başlayacak ve ardından telefon ve bilgisayarın kapsama alanında olduğunu doğrulamamıza yardımcı olan onay adımlarına geçecektir.

Bu adım sırasında, Phone Link’teki kodun iPhone’unuzda gösterilen kodla eşleştiğini onaylamanız istenecektir. Eşleştirmeyi tamamladığınızda, tüm favori içeriğinizi Phone Link ile senkronize etmemize olanak tanıyan bir dizi izin vermeniz istenecektir.

Microsoft, Phone Link’teki iPhone desteğinin bu haftadan itibaren Dev, Beta veya Release Preview kanallarına kayıtlı Windows Insider üyelerinin “küçük bir yüzdesi” için önizlemede sunulacağını söylüyor. Önizleme “zaman içinde” genişletilecek.