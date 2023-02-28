Lenovo, kayarak açılan OLED ekranlı ThinkBook konsept dizüstü bilgisayarını gösterdi. Normalde 12.7 inç diyagonal olan ekran, 8:9 en boy oranıyla 15.3 inçe kadar uzayabiliyor. Şirket ayrıca kaydırılabilir ekrana sahip bir akıllı telefon da gösteriyor.

Lenovo konsept dizüstü bilgisayarını Barselona’daki MWC ticaret fuarında sergiliyor. Dizüstü bilgisayar, 2024×1604 piksel çözünürlüğe ve 4:3 en boy oranına sahip 12,7 inç LED ekrana sahip. Bununla birlikte, ekranın yan tarafında kullanıcıların ekranı uzatmasına olanak tanıyan ve bunun için iki motorun kullanıldığı bir düğme bulunuyor.

Bu gerçekleştiğinde, ekran 8:9’luk neredeyse kare en boy oranı ve 2024×2368 piksel çözünürlükle 15,3″ diyagonale ‘uzuyor’. Bu en boy oranıyla ekran, üst üste yerleştirilmiş iki küçük 16:9 ekrana eşdeğerdir. Ekranın ikinci nesil Thinkpad X1 Fold’daki ekranla aynı olduğu söyleniyor. O ekranın alttaki birkaç pikselinin katlanabilirde kullanılmadığı görülüyor.

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Ekran Sharp tarafından üretiliyor ve 20.000 ila 30.000 kez açılabiliyor. Bu sayı ThinkPad X1 Fold’un açılma sayısıyla eşleşiyor. Lenovo, motorların ve klavyenin altından dışarı kayan ekranın yapısını azaltmak için hala çalıştığını söylüyor. Ekran tamamen açıldığında dizüstü bilgisayarın devrilmesini önlemek de tasarımcılar için hala zorlu bir görev. Bu nedenle pil en öne yerleştirilmiştir. ThinkBook konsept dizüstü bilgisayarın başka hangi özelliklere sahip olduğu bilinmiyor.

Lenovo’nun dizüstü bilgisayarlarında uzatılabilir OLED ekranları gerçekten kullanıp kullanmayacağı ve ne zaman kullanacağı da hala belirsiz. Şirket halihazırda ThinkPad serisinde sunduğu katlanabilir ekranlı tablet benzeri dizüstü bilgisayarlar üretiyor. Lenovo’nun iştiraki Motorola da MWC’de konsept dizüstü bilgisayarın yanındaki stantta sergilenen geri çekilebilir ekranlı bir konsept telefon gösterdi.