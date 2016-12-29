Microsoft’un işletim sistemi Windows’un alışıla gelmiş korkutucu hata ekranı Mavi Ekran yeni güncelleme ile beraber tarih olabilir.

Microsoft tarafından Windows Insider programında yer alan kullanıcılara gönderilen yeni güncellemede hata ekranı yeşil olarak görüldü. Windows 10 sürümü test kullanıcılarının güncellemesi ile beraber 14997 buildine geçti. Windows Enterprise Developer Platform’da program yöneticiliği yapan Matthijs Hoekstra güncelleme ile ilgili bütün değişiklikleri duyurmadıklarını Twitter üzerinden belirtmişti daha sonra kullanıcılara bu değişiklikle ilgili küçük bir ipucu verdi ve Yeşil olduğunu belirtti. Bunun üzerine Chris123NT kullanıcı ismine sahip kullanıcı yeşil hata ekranının yer aldığı ekran görüntüsünü Hoekstra ile paylaştı.

Şirketin neden böyle bir değişikliğe gittiği bilinmiyor. Hoekstra bu özelliği şimdilik sadece Insider programında olanlara dağıtıldığını belirtti. Görünen o ki şirket uzun zamandır var olan mavi ekran hatalarını Windows 10 deneme sürümlerinde yeni ortaya çıkan ekranlardan ayırmak için yeşil yaptı.

@mahoekst so on a hunch I tried to force a bug check and well, yeah… pic.twitter.com/iKeDPT5wu6 — Chris123NT (@Chris123NT) December 29, 2016

Mavi ekranda değişen başka bir şey ise QR kodu. Windows 8’de mavi ekrana eklenen üzgün surat smileysinin yanına Windows 10’da bir de QR kodu gelmişti. Windows 10’un testleri yılbaşında sürecek. Şirket Şubat ayına kadar güncelleme çıkarmayı planlamıyor. Build 14997 ile gelen başka özellikler de olacak. Cortana artık kurulum sırasında da kullanılabilecek. Ayrıca F.lux benzeri mavi ışık engelleyici program gelecek.