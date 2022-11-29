Microsoft, Windows 11’in test sürümünde görev çubuğuna bir arama alanı ekledi. Arama çubuğu, işletim sisteminin ayarları aracılığıyla çeşitli şekillerde kişiselleştirilebiliyor.

Yeni arama alanı Önizleme Derlemesi 25252‘de yer alıyor ve Windows 11’de görev çubuğundaki başlat düğmesinin yanına bir arama alanı ekliyor. Bu alana tıklandığında, başlat menüsü aracılığıyla zaten yapılabildiği gibi uygulamalar veya çevrimiçi arama sonuçları doğrudan aranabiliyor.

Arama çubuğu ayarlar>kişiselleştir>görev çubuğu>görev çubuğu öğeleri aracılığıyla kişiselleştirilebilir. Burada, görev çubuğundaki arama alanı ayarlanabilir. Arama alanı etkin olduğunda, başlat menüsünün üst kısmındaki arama alanının yerini alır.

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Arama alanı, yazamayacağınız ancak arama işlevini hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz bir arama düğmesi olarak da değiştirilebilir. Bu seçenek, Windows 11’in canlı sürümünde zaten mevcut olan arama düğmesiyle tamamen aynı işlevi görür. Windows Insiders Blog’undan, Microsoft’un güncelleme Windows 11’in canlı sürümüne gelmeden önce arama çubuğu ve düğmesinin farklı tasarımlarını test etmek istediği anlaşılıyor. Bunun ne zaman olacağı henüz bilinmemektedir.