Microsoft, Surface Laptop 5 ve Surface Pro 9’u geçen ay birden fazla pazarda piyasaya sürdü. Cihazlar, bugün Hindistan’da ön siparişe sunuldu. Artık her iki dizüstü bilgisayar da ülkede Amazon, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales ve seçkin çok markalı perakende mağazaları dahil olmak üzere çok sayıda çevrimiçi ve çevrimdışı kanaldan satın alınabiliyor.

Surface Laptop 5’in en baz modeli 1.07.999 Rs’lik bir başlangıç ​​​​fiyat etiketi taşıyor. En tepe model ise 1.88.999 Rs fiyat etiketine sahip. Surface Pro 9’un en üst versiyonu 2.69.999 Rs’ye satın alınılabiliyor. Microsoft, müşterilerine ücretsiz bir Surface Pro Klavye (siyah) de sunuyor.

Microsoft Surface Laptop 5, 13,5 ve 15 inç ekran seçenekleriyle geliyor. 2.256 x 1.504 piksel çözünürlük, dokunma desteği, Surface Pen uyumluluğu ve Dolby Vision IQ desteği de mevcut. Dizüstü bilgisayar bir HD ön kameraya ve Windows Hello desteğine sahip. Dolby Atmos destekli Omnisonic hoparlörler ve çift uzak alan mikrofonu ile donatılmış. Dahili olarak, Surface Laptop 5, Intel Iris X grafikleriyle eşleştirilmiş 12. nesil Core i7 işlemci tarafından desteklenmekte. Cihaz 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB depolama içeriyor.

Microsoft Surface 9 Pro’ya gelecek olursak cihaz, 2.880 x 1.920 piksel piksel çözünürlüğe ve 120 hz yenileme hızına sahip 13 inç dokunmatik ekrana sahip 2’si 1 arada dönüştürülebilir bir bilgisayar. 12. nesil Core i5 ve Core i7 yonga seti seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bilgisayar, 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB SSD’ye sahip. Surface 9 Pro’nun diğer özellikleri, Surface Laptop 5 ile tamamen aynı.