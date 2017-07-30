Microsoft, Windows 10 Fotoğraflar Uygulamasını Akıllı Hale Getiriyor

Microsoft, Windows 10’un Fotoğraflar uygulamasına Google Fotoğraflar uygulamasındakine benzer bir sıralama sistemi getiriyor.

Microsoft, OneDrive üzerinde yer alan bütün fotoğrafları tarayarak onları tanımlayan ve katalog haline getiren yeni bir yapay zeka üzerinde çalışıyor. Windows Insider Release Preview Ring’de yer alan yeni özellik ile fotoğrafları renklerine, yüzlere, çekildiği aylara ve diğer özelliklere göre sıralamak mümkün.

Uygulama içerisinde arama yapmaya başlanıldığı andan itibaren kategorileme işlemi devreye giriyor ve saniyede bir fotoğrafı tarayacak şekilde çalışıyor. Fotoğraflar uygulamasında yer alan yapay zeka bilgisayarın içinde çalışıyor. Bu özelliğin Windows 10 Fall Creators güncellemesi ile beraber gelmesi bekleniyor.