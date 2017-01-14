Microsoft, Windows 10 Creators Update ile Çalışmayı Kolaylaştırcak

Microsoft’un bir diğer büyük Windows 10 güncellemesi Creators Update, 2016’nın Ekim ayında duyuruldu ve Nisan’da bizlerle olacak.

Neredeyse her geçen gün Creators Update ile ilgili yeni bir gelişme yaşanırken bir açıklama da bu sefer Microsoft’tan geldi. Insider programının Fast Ring kısmında yer alan kullanıcılara gelen güncelleme ile artık birden fazla bilgisayarda çalışmak oldukça kolay.

Cortana, Edge’de yer alan siteler için hızlı linkler sunuyor, bulut bazlı dosyalar ve diğer işler başka bir bilgisayarda ortaya çıkıyor. Örnek vermek gerekirse dizüstü bilgisayarda çalıştığınız PowerPoint dosyası masaüstü bilgisayarınıza geçtiğinizde orada yer alıyor. Dosya, Windows 10’un Bildirim Merkezi’nde link olarak yer alıyor.

Güncelleme ile beraber Edge kullanıcıları sekmeleri ya da diğer uygulamaları da paylaşabilecek. Böylelikle bir bilgisayarda kullandığınız sekmeler anında diğerinde de yer alacak. Diğer taraftan Edge’den başka bir tarayıcıya geçmiş, kaydedilen şifreler ve diğer veriler daha kolay bir şekilde aktarılabilecek. Şu anda bunu Edge’de başarmak gerçekten deveye hendek atlatmak kadar zor.

Diğer değişiklik ise işletim sisteminin temaları. Eğer sık sık arka plan resmi değiştire kişilerden biriyseniz yakında Windows Store’dan farklı temalar indirmek mümkün olacak. Bu şimdilik aktif değil ancak Microsoft yakında bu özelliğin geleceğini duyurdu.