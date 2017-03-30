Microsoft, Windows 10 Creators Güncellemesinin Tarihini Açıkladı

Microsoft uzun zamandır merakla beklenen büyük Windows 10 Creators güncellemesini 11 Nisan tarihinde yayınlayacağını açıkladı.

Microsoft bu güncellemeyi bir sonraki Güncelleme Salı’sında yayınlamaya başlayacak. Creators güncellemesinde People eklentisi ve Windows Mixed Reality desteğininde olması bekleniyordu ancak bu iki özellik bu yılın sonuna ertelendi. Buna rağmen güncelleme paketi oldukça güzel yenilikler içeriyor.

Bunların en başında Windows 10 bilgisayarların kaynaklarını oyuna göre kullanacak olan Game Mode geliyor. Windows 10’a bu güncelleme ile beraber ayrıca Beam servisi de gelecek. Windwos 10 Xbox uygulaması içerisinden Beam ile beraber bilgisayar kullanıcıları koaly bir şekilde canlı yayın yapabilecek.

Adından da anlaışabileceği gibi Windows’un bu güncellemesi içerik üreticileri hedef alınarak geliştirildi. Bununla beraber kolay bir şekilde üç boyutlu objelerin oluşturulacağı yeni 3D Paint uygulaması gelecek. Bu servis de Mixed Reality destekleyecek.