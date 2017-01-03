Microsoft Windows 10 Creators Güncellemesi Nisan Ayında Geliyor

Microsoft’un Anniversary güncellemesinden sonraki en büyük güncellemesi olan Creators güncellemesi büyük yeniliklerle gelecek.

Microsoft’un yayınlayacağı güncelleme de özellikle Bildirim Merkezi ve Windows Defender büyük değişikliklere uğrayacak. Yazılım devi güncellemenin 2017’nin başlarında geleceğini duyurmuştu ancak planlara yakın bir kaynak güncellemenin Nisan ayında gerçekleşeceğini açıkladı.

Creators güncellemesinin 1703 kodlu Insider programı sürümü Mart 2017’yi işaret ediyordu ancak asıl güncellemenin 1703 değil 1704 kod numarasına sahip olduğu ve Nisan 2017’de geleceği ortaya atıldı. Şirketin Creators güncellemesi Windows 10 kullanıcıları için kesintisiz bir deneyim sağlamak adına yavaş yavaş yayınlaması bekliyor ancak isteyenler güncelleme çıktığında manuel olarak yükleyebilecekler.

Creators güncellemesi ile beraber kullanıcılar Windows Mağazası’ndan işletim sistemine temalar ve renkler indirebilecek. Tema yeniliği ile beraber ayrıca Pople Bar, Groove Musiz Maker, Word’e dokunmatik kalem desteği gibi yeniliklerle beraber Microsoft Edge’e de bir çok özellik eklenecek.