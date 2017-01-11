Microsoft, Windows 10 Bilgisayarları Çok Daha Güvenli Hale Getiriyor

Microsoft, Windows 10 bilgisayarları otomatik kilitleme özelliği sayesinde çok daha güvenli hale getirmenin yollarını arıyor.

Microsoft bu yeni özelliği Dynamic Lock olarak Windows 10’un test sürümlerinde kullanıyor. Bu özelliğin adı Creators Update ile beraber Windows Goodbye adını alabilir. Windows Hello kameralar ile çalışan özelliğin arkasında yüz tanıma sistemi yatıyor.

Güvenlik adımını basitçe anlatmak gerekirse bilgisayar yüz tanıma sistemi ile kullanıcısını tanıyor ve kullanıcı bilgisayarın başından ayrıldığında otomatik olarak kendisini kilitli konuma alıyor. Bir çok teknoloji çalışanı bilgisayar başından kalkacağı zaman Winkey+L tuş kombinasyonu ile bilgisayarı kilitleyebiliyor ancak bu özellik ile bilgisayar bunu kendisi yapacak.

Windows bilgisayarın aktif olmadığı nasıl anlayacak önemli olan nokta bu. İşin büyük kısmını Windows Hello destekli kameralar üstlenecek. Ancak şu anda bile Windows bilgisayarın kullanılıp kullanılmadığını anlayabiliyor. Bu sadece daha kesin ve daha nokta atışı bir sistem haline gelecek. Windows 10 Creators Update’in Nisan ayında yayınlanması bekleniyor.