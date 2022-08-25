Sony, PlayStation 5 için önerilen perakende fiyatlarını artırdı. 400 ve 500 Euro fiyatlarına sahip konsollar, iki çeşidi artık 450 ve 550 Euro’ya mal oluyor.

Sony, fiyatların yüksek enflasyon ve maliyetler nedeniyle arttıldığını belirtti. Fiyat artışı Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Kanada’da geçerli olacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri listenin dışında yer alıyor.

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Disk tepsisi olmayan versiyonun fiyatı 450 Euro, disk tepsisi olan versiyonun tavsiye edilen satış fiyatı 550 Euro’dan başlayacak. Bu, orijinal fiyatın yaklaşık yüzde 10’u olan 50 Euro’luk bir artış. Bu, konsolun piyasaya sürülmesinden bu yana enflasyonla uyumlu ve bu da bu yüzde civarında geliyor.

Konsol, 2020 sonbaharında piyasaya sürülmesinden bu yana çok az mevcut ve PS5’i mağazalardan satın almak hala kolay değil.