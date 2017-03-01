Microsoft’un Yeni Xbox Game Pass Sisteminde 100’den Fazla Oyun Var

Microsoft bugün Xbox sahiplerine Xbox Game Pass adını verdiği yeni bir ücretli servis duyurdu ve bu serviste 100’den fazla oyun yer alıyor.

Microsoft’un duyurduğu Xbox Game Pass ayılık 10 dolar olarak ücretlendirildi. 100’dan fazla Xbox One ve Xbox 360 oyunları içeriyor. Xbox 360 oyunları Xbox One’da oynanabiliyor. Halo 5:Guardians, Payday 2, NBA 2K16 ve SoulCalibur II bu oyunların arasında yer alıyor. Şirket bu oyunlara daha fazlasının ekleneceğini açıkladı. Liste aylık olarak güncellenecek yani bazı oyunların kalmkma tehlikesi de var. Listede EA oyunları yer almıyor çünkü Xbox One için EA Access servisi bulunuyor.

Xbox Game Pass bir yayın servisi değil bunun yerine oyunların tam sürünlerini ve Xbox One eklentilerini indirip oynanıyor. Üyelikten çıkmak isteyen kişilere şirket ilgilenebileceği ayrı ayrı oyunlardan indirim veriyor.

Özelliğin bu sonbaharda bütün Xbox One sahiplerine gelmesi bekleniyor. Ancak şirket bu özelliği çıkarmadan önce Xbox Insider programında olanlara sunacak. Bugün Insider programındaki Alpha Preview kullanıcılarının bir kısmı az sayıda oyunu aldı. Xbox Live Gold üyeleri de bu özelliğe diğerlerinden daha erken kavuşacak.