Microsoft’un Bir Çok Ürünü Bir Süre Kullanılamaz Hale Geldi

Bu sabah Microsoft Accounts servisinde yaşanan problem nedeniyle kullanıcılar neredeyse bir saat boyunca hesaplarına giremediler.

Bir çok kullanıcı Microsoft’un Xbox, Skype ve Outlook gibi servislerine giriş yapamadı. Giriş yapmaya çalışanlara ise böyle bir hesap bulunamamaktadır hatası geldi. Sıkıntı tüm dünya çapında yaşandı ve en az bir saat sürdü.

Şirket bu durumu Xbox Live servis sayfasından bir mesajla yayınladı ve problemi en kısa sürede çözmek için çalıştıklarını açıkladı. Accounts, Office 365, OneDrive, Xbox Live, Skype, Outlook.com, Windows Mağazası ve daha bir çok uygulamaya giriş yapmayı sağlıyor. Bu serviste yaşanan bir sıkıntı doğal olarak diğer bütün hizmetleri etkiliyor. Problem kısa bir süre sonra giderildi.