Microsoft’un Beam Uygulaması Xbox One Insider Kullanıcılarına Sunuldu

Microsoft’un daha önce Xbox Preview olarak bilinen Insider programına üye olanlar bugünkü güncelleme ile beraber Beam uygulamasına kavuştu.

Microsoft’un Beam uygulaması ile beraber kullanıcılar oyun içerisinden canlı yayın yapabilecek ve Twitch’te olduğu gibi uygulama üzerinden yayınları izleyebilecek ya da chat özelliklerini kullanabilecek.

Uygulamanın sonbaharda bütün Xbox One kullanıcılarına dağıtılması bekleniyor. Beam’den yayın izleyen oyuncular Sparks adı verilen puanlar kazanıyor. Kullanıcıların kazandığı bu Sparkslar aslında uygulama içi para. İzleyiciler bu para ile XP paketleri, karakter kıyafetleri ve çeşitli şeyler açabilecekler. Çok yayın izleyen oyuncu daha çok Sparks kazanacak. 1 dakika da 2 5 dakikada 10 Sparks kullanıcıların olacak. Beam hakkında hafa fazla bilgiyi muhtemelen bu ayın sonunda düzenlenecek olan Game Developers Conference 2017’de göreceğiz