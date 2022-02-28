Microsoft, Ukrayna Hükümetini Siber Saldırılar Hakkında Bilgilendirdiğini Söyledi

Microsoft pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’yı sivil ve askeri hedeflere yönelik siber saldırılar hakkında bilgilendirdiğini, ancak yazılım üreticisinin saldırıları belirli bir şeye dayandırmadığını söyledi.

Microsoft’un başkanı Brad Smith bir blog yazısında, “Son günlerde, Ukrayna askeri kurumları ve üreticileri ve diğer bazı Ukrayna devlet kurumları da dâhil olmak üzere bir dizi hedefe yönelik saldırılarla ilgili olarak Ukraynalı yetkililere tehdit istihbaratı ve savunma önerileri sağladık. Bu çalışma devam ediyor” dedi.

ABD’li teknoloji şirketleri, geçen hafta sonlarında başlayan ve şimdiye kadar 400’den fazla sivilin ölümüne yol açan Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline sayısız şekilde yanıt veriyor. Facebook sahibi Meta ve Alphabet, platformlarındaki yanlış bilgileri düzeltmek için tasarlanmış çabalarını duyurdu.

Microsoft, gönderide birincil sorumluluklarından birinin “hükümetleri ve ülkeleri siber saldırılara karşı savunmaya yardımcı olmak” olduğunu söyledi. Smith, şirketin Rusya, Ukrayna ve bölge genelinde çalışanları olduğunu söyledi.

Smith, 24 Şubat’ta, Rusya ilk füze saldırılarını başlatmadan önce, Microsoft, Ukrayna’yı vuran yeni bir kötü amaçlı yazılım türü gözlemledi ve bir müşteri olan ülke hükümetine bilgi verdi, diye yazdı. 2017’de Ukrayna ekonomisine oldukça büyük zarar veren NotPetya fidye yazılımı virüsünün aksine, saldırıların dar hedefli olduğunu da sözlerine ekledi.

Smith, “Ancak finans sektörü, tarım sektörü, acil müdahale hizmetleri, insani yardım çabaları ve enerji sektörü kuruluşları ve işletmeleri dâhil olmak üzere Ukrayna’nın sivil dijital hedeflerine yönelik son siber saldırılar konusunda özellikle endişeliyiz. Sivil hedeflere yönelik bu saldırılar, Cenevre Sözleşmesi kapsamında ciddi endişeler uyandırıyor ve her biri hakkında Ukrayna hükümetiyle bilgi paylaştık” dedi.

Smith, Microsoft’un Ukrayna hükümetine veri çalma girişimleri hakkında da bilgi verdiğini yazdı ve şirketin devlet tarafından işletilen haber şirketi RT’nin uygulamalarını Windows uygulama mağazasından kaldırdığını ve web sitelerinin Bing web arama sonuçlarında “daha fazla” sıralamasını düşürdüğünü söyledi.