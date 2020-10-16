Microsoft Teams ARM 64 sürümü, resmi olarak kullanıma sunuldu

Microsoft, bu hafta Microsoft Teams uygulamasının yerel ARM 64 versiyonunu kullanıma sunduğunu duyurdu. Teams’in bugüne kadar ARM cihazlarda emülasyon yoluyla çalışan sürümüne kıyasla, bu sürüm ARM tabanlı cihazlarda daha fazla performans vaat ediyor.

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Microsoft Teams, artık ARM cihazlarda daha performanslı çalışacak

Microsoft son zamanlarda ARM tabanlı cihazlara karşı yoğun bir sempati besliyor. En son Visual Studio Code uygulamasına Linux ARM desteği getiren yazılım devi, şimdiyse Microsoft Teams uygulamasının yerel ARM versiyonunu geliştirdiğini duyurdu. Microsoft yetkilisi Bill Weidenborner geçtiğimiz günlerde bu haberi LinkedIn hesabından paylaştı.

Microsoft Teams’in ARM sürümü, emülasyon yoluyla çalışan önceki sürüme kıyasla Surface Pro X gibi cihazlarda performansı önemli ölçüde artıracak. Şu ana kadar Microsoft Teams’in ARM’daki sürümü, emülasyon yoluyla çalışan 32 bit destekli bir uygulamaydı. Her ne kadar bu sürüm temel ihtiyaçları gideriyor olsa da, ARM64 uygulamalar kadar performanslı çalışamıyordu.

Microsoft Teams’in ARM sürümüyle beraber bu performans sorunu önemli ölçüde ortadan kalkıyor. Bir grup Reddit kullanıcısı, paylaşımlarında yeni ARM64 sürümünün 32 bit sürümden daha kararlı ve performanslı olduğunu belirtiyor.

Microsoft Teams uygulamasının yerel ARM64 sürümü çok fazla reklam yapmadan sessiz sedasız kullanıma sundu. Siz de ARM tabanlı bir PC’de Windows 10 kullanıyorsanız, Microsoft’un web sitesinden hemen Teams’in 64 bit ARM versiyonunu indirebilirsiniz.