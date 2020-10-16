Yazılım
Microsoft Teams ARM 64 sürümü, resmi olarak kullanıma sunuldu
Microsoft, bu hafta Microsoft Teams uygulamasının yerel ARM 64 versiyonunu kullanıma sunduğunu duyurdu. Teams’in bugüne kadar ARM cihazlarda emülasyon yoluyla çalışan sürümüne kıyasla, bu sürüm ARM tabanlı cihazlarda daha fazla performans vaat ediyor.
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Microsoft Teams, artık ARM cihazlarda daha performanslı çalışacak
Microsoft son zamanlarda ARM tabanlı cihazlara karşı yoğun bir sempati besliyor. En son Visual Studio Code uygulamasına Linux ARM desteği getiren yazılım devi, şimdiyse Microsoft Teams uygulamasının yerel ARM versiyonunu geliştirdiğini duyurdu. Microsoft yetkilisi Bill Weidenborner geçtiğimiz günlerde bu haberi LinkedIn hesabından paylaştı.
Microsoft Teams’in ARM sürümü, emülasyon yoluyla çalışan önceki sürüme kıyasla Surface Pro X gibi cihazlarda performansı önemli ölçüde artıracak. Şu ana kadar Microsoft Teams’in ARM’daki sürümü, emülasyon yoluyla çalışan 32 bit destekli bir uygulamaydı. Her ne kadar bu sürüm temel ihtiyaçları gideriyor olsa da, ARM64 uygulamalar kadar performanslı çalışamıyordu.
Microsoft Teams’in ARM sürümüyle beraber bu performans sorunu önemli ölçüde ortadan kalkıyor. Bir grup Reddit kullanıcısı, paylaşımlarında yeni ARM64 sürümünün 32 bit sürümden daha kararlı ve performanslı olduğunu belirtiyor.
Microsoft Teams uygulamasının yerel ARM64 sürümü çok fazla reklam yapmadan sessiz sedasız kullanıma sundu. Siz de ARM tabanlı bir PC’de Windows 10 kullanıyorsanız, Microsoft’un web sitesinden hemen Teams’in 64 bit ARM versiyonunu indirebilirsiniz.
Mobil
Signal güncellendi: Gruplara yönetici atama, bahsetme ve dahası!
Gizlilik ve güvenlik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal, son güncellemede gruplar için yönetici belirleme, izin yönetimi ve bahsetmeler özelliği getirdi. Signal’in getirdiği bu özellikler, rakipleriyle arasındaki farkları önemli düzeyde kapatıyor.
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İnternette gizliliğinizi önemsiyorsanız, büyük olasılıkla Signal uygulaması karşınıza çıkmıştır veya hâlihazırda kullanıyorsunuzdur. Popüler sohbet uygulaması, güvenli mesajlaşma için yaygın olarak kullanılan şifreli bir mesajlaşma hizmeti olarak hayatına devam ediyor. Ancak özellikle grup sohbetleri söz konusu olduğunda Signal’in piyasadaki rakiplerine göre önemli sayabileceğimiz birkaç özelliği eksik.
Signal uygulamasına yepyeni grup özellikleri geldi
Bugün bu eksikleri kapatmak ve rekabeti kızıştırmak adına Signal’e gruplarda yönetici atama, izin belirleme ve @ ile bahsetme özelliği geldi. Güncelleme bugünden itibaren App Store veya Google Play Store’dan indirilebiliyor.
İster iş, ister eğlence amaçlı, ne olduğu fark etmeksizin artık Signal gruplarında sohbetlerinize yönetici belirleyebilirsiniz. Yöneticiler elbette diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi gruplardan üye çıkarma, grup izinlerini yönetme ve diğer üyeleri yönetici yapma gibi yetkilere sahip. Ayrıca grup yöneticisi, gruba kimin üye ekleyebileceğini de belirleyebiliyor.
Bunun yanı sıra Signal kullanıcıları artık gruplarda @bahsetmelerden de yararlanabiliyor. Basitçe bir grupta “@” yazıp ardından karşınıza gelen seçiciden bir kullanıcı seçebilirsiniz. Signal bir blog gönderisinde, birisi sizden bahsettiği zaman, sohbeti açınca beliren yeni bir düğmeyi kullanarak bu mesaja hızlı bir şekilde geçiş yapabileceğinizi söyledi. Ayrıca isterseniz, Signal’i yalnızca birisi sizden bahsettiğinde grup bildirimleri gönderecek şekilde de yapılandırabilirsiniz.
Yalnız şaşırtıcı bir şekilde bu özellikleri hâlihazırda var olan bir Signal grubunda kullanamıyorsunuz. Şirket, yalnızca yeni gruplarda kullanılabildiğini, ancak gelecekte yapacağı bir güncellemede mevcut gruplara da getireceğini söyledi.
Mobil
Microsoft Teams, Android’de ekrana daha çok kişi sığdırabiliyor
Microsoft, Teams uygulamasının Android sürümüne Cortana desteği ve yeni toplantı görünümleri kazandırdı. Microsoft, bu güncellemelerle Teams kullanıcılarının aramalarda ve toplantılarda aynı anda görüntüleyebileceği katılımcı sayısını artırmaya devam ediyor.
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Android için Microsoft Teams artık toplantılarda ve aramalarda daha büyük ızgara görünümlerini destekliyor. Bu haftadan itibaren kullanıma sunulmaya başlanan yeni güncellemeyi yükleyerek, telefonlarda 2×4 ve tabletlerde de 3×3 ızgara görünümleriyle toplantılarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Aynı zamanda Teams’e Cortana desteğini de getiren yeni güncellemeyi hemen şimdi Google Play Store üzerinden yükleyebilirsiniz.
Microsoft Teams Android uygulaması, ekrana daha fazla kişiyi sığdırabiliyor
Çevrim içi toplantıların artmasıyla insanlar bir aramada veya toplantıdayken ekranda aynı anda görüntülenebilen kişi sayısının artmasını da talep etmeye başladı. Üstelik boyut olarak büyüyen telefon ekranlarıyla da bu talep, talep olmaktan çıkıp artık bir gereksinim olmuş durumda. Tek elle kullanıma uygun olan Galaxy S20 FE gibi bir telefon bile 6,5 inç ekran boyutuna sahip.
Microsoft’un da bu talepler doğrultusunda Teams uygulamasına getirdiği en son güncelleme, telefonda aynı anda sekiz ve tablette de aynı anda dokuz kişiyi ekrana sığdırabilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca Microsoft Teams, hâlihazırda bilgisayarda da 49 kişiyi aynı anda ekrana sığdırabilen devasa bir 7×7 ızgara görünümünü de destekliyor.
Güncellemeyle bir de her ne kadar Türkçe kullananları ilgilendirmese de Microsoft Teams Android uygulamasına Cortana desteği eklendi. Cortana, Teams’te sesle mesaj gönderme, arama yapma ve toplantılara katılma gibi kolaylıklar sunuyor. Microsoft, Teams içinde Cortana ile yapılabilecek tüm işlemlerin detaylı bir listesini ilgilenenler için destek sayfasında açıklıyor.
Fotoğraf Makinası
Sony, kamerayı webcam olarak kullanma yazılımını Mac’e getirdi
Sony, kullanıcılara dijital kamerayı webcam olarak kullanma imkanı veren Imaging Edge Webcam yazılımını Mac için kullanıma sundu. Artık destekleyen bir Sony dijital fotoğraf makinesi elinizde varsa, onu Mac’inize webcam yapabilirsiniz
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Akıllı TV’leri için Apple TV uygulamasını kullanıma sunmasından saatler sonra Sony, Apple ekosistemine yönelik yeni bir atılım daha gerçekleştirdi. Şimdiye kadar yalnızca Windows 64-bit kullanıcılarının tadabildiği Sony kamerayı webcam yapma ayrıcalığı, bugünden itibaren artık Mac sahiplerine de sunuluyor.
Mac kullanıcılarına Sony kamerayı webcam olarak kullanma desteği!
Eğer Sony marka dijital fotoğraf makinesi sahibiyseniz, Mac için yayınlanan Imaging Edge Webcam uygulamasını hemen şimdi yükleyerek kameranızı webcam yapabilirsiniz. Böylelikle Zoom veya Skype aramalarında bilgisayarınızın kendi webcam’inden memnun değilseniz, elinizdeki kamerayı webcam olarak ayarlayarak yüksek kaliteli görüntü elde edebilirsiniz.
Mac için Imaging Edge Webcam ile uyumlu olan kameralar
Sony E-mount (ILCE-)
- ILCE-7M2
- ILCE-7M3
- ILCE-7C
- ILCE-7RM2
- ILCE-7RM3
- ILCE-7RM4
- ILCE-7S
- ILCE-7SM2
- ILCE-7SM3
- ILCE-9
- ILCE-9M2
- ILCE-5100
- ILCE-6100
- ILCE-6300
- ILCE-6400
- ILCE-6500
- ILCE-6600
Sony A-mount (ILCA-)
- ILCA-77M2
- ILCA-99M2
- ILCA-68
Sony Digital Still Camera (DSC-) / Vlog camera
- DSC-HX95
- DSC-HX99
- DSC-RX0
- DSC-RX0M2
- DSC-RX100M4
- DSC-RX100M5
- DSC-RX100M5A
- DSC-RX100M6
- DSC-RX100M7
- DSC-RX10M2
- DSC-RX10M3
- DSC-RX10M4
- DSC-RX1RM2
- DSC-WX700
- DSC-WX800
- ZV-1
Listelenen modellerde belirtilen herhangi bir kamerayı webcam olarak kullanmak için ek bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Doğrudan kameranızı bağlayarak kullanabilirsiniz. Yalnız Imaging Edge Webcam, orijinal A7 veya A6000 gibi daha eski cihazları desteklemiyor. Ancak yine de bunları manuel olarak bir HDMI bağlantısı kullanarak web kamerası yapabilirsiniz.