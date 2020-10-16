Microsoft Teams, Android’de ekrana daha çok kişi sığdırabiliyor

Microsoft, Teams uygulamasının Android sürümüne Cortana desteği ve yeni toplantı görünümleri kazandırdı. Microsoft, bu güncellemelerle Teams kullanıcılarının aramalarda ve toplantılarda aynı anda görüntüleyebileceği katılımcı sayısını artırmaya devam ediyor.

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Android için Microsoft Teams artık toplantılarda ve aramalarda daha büyük ızgara görünümlerini destekliyor. Bu haftadan itibaren kullanıma sunulmaya başlanan yeni güncellemeyi yükleyerek, telefonlarda 2×4 ve tabletlerde de 3×3 ızgara görünümleriyle toplantılarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda Teams’e Cortana desteğini de getiren yeni güncellemeyi hemen şimdi Google Play Store üzerinden yükleyebilirsiniz.

Microsoft Teams Android uygulaması, ekrana daha fazla kişiyi sığdırabiliyor

Çevrim içi toplantıların artmasıyla insanlar bir aramada veya toplantıdayken ekranda aynı anda görüntülenebilen kişi sayısının artmasını da talep etmeye başladı. Üstelik boyut olarak büyüyen telefon ekranlarıyla da bu talep, talep olmaktan çıkıp artık bir gereksinim olmuş durumda. Tek elle kullanıma uygun olan Galaxy S20 FE gibi bir telefon bile 6,5 inç ekran boyutuna sahip.

Microsoft’un da bu talepler doğrultusunda Teams uygulamasına getirdiği en son güncelleme, telefonda aynı anda sekiz ve tablette de aynı anda dokuz kişiyi ekrana sığdırabilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca Microsoft Teams, hâlihazırda bilgisayarda da 49 kişiyi aynı anda ekrana sığdırabilen devasa bir 7×7 ızgara görünümünü de destekliyor.

Güncellemeyle bir de her ne kadar Türkçe kullananları ilgilendirmese de Microsoft Teams Android uygulamasına Cortana desteği eklendi. Cortana, Teams’te sesle mesaj gönderme, arama yapma ve toplantılara katılma gibi kolaylıklar sunuyor. Microsoft, Teams içinde Cortana ile yapılabilecek tüm işlemlerin detaylı bir listesini ilgilenenler için destek sayfasında açıklıyor.