Microsoft, Surface Serisine İki Yıl İçerisinde Son Verebilir

Canalys CEO’su Steve Brazier ve Lenovo COO’su Gianfranco Lanci’ye göre Microsoft 2019 yılında Surface serisini sonlandıracak.

Her iki yönetici de Microsoft’un Surface serisini artık satmak istemediğine çünkü bu serinin şirkete büyük bir gelir kaynağı olmadığına inanıyor. Yazılım devinin en büyük gelir kaynaklarının başında bulut servisi, işletme seviyesi yazılımları ve Windows geliyor.

Lanci yaptığı açıklamada şirketin Surface cihazları yüzünden para kaybettiğini ve bu yüzden seriye devam etmenin bir nedeni olmadığını belirtti. Brazier ise serinin sallantılı olduğunu, bazı çeyreklerde iyi bazı çeyreklerde kötü gittiğini ancak genel olarak para kazandırmadığını açıkladı.

Canalys CEO’su Steve Brazier ayrıca yaptığı açıklamalarda şirketin CEO’su Satya Nadella’nın bir yazılım ve bulut bilişim uzmanı olduğunu bu yüzden Surface serisine pek sıcak bakmadığını dile getirdi.