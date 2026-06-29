Güncelleme Listesi Netleşti: One UI 9.0 Alamayacak Samsung Galaxy Modelleri Belli Oldu

Google’ın Android 17 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırmasıyla birlikte gözler, Samsung’un bu temel üzerine inşa edeceği yeni arayüzü One UI 9.0’a çevrildi. Önümüzdeki aylarda beta süreçlerinin başlaması ve sonbahara doğru kararlı sürümün dağıtılması beklenirken, hangi cihazların bu büyük güncellemeyi alamayacağı da netleşti. Samsung’un resmi güncelleme politikası ve sızan donanım listeleri, popüler bazı amiral gemisi ve orta segment modeller için yolun sonunun geldiğini gösteriyor.

7 Yıllık Güncelleme Sözü Onları Kapsamıyor

Kullanıcıların aklına ilk olarak Samsung’un vaat ettiği 7 yıllık uzun soluklu güncelleme desteği gelebilir. Ancak bu taahhüt, Galaxy S24 serisi ve sonrasında çıkan modeller için geçerli kılınmıştı. 2022 yılında piyasaya sürülen ve döneminin en güçlü cihazları olan amiral gemileri, maalesef piyasaya sürüldükleri dönemdeki 4 yıllık ana işletim sistemi güncelleme sözünün sonuna gelmiş durumda. Bu cihazlar donanım olarak hâlâ çok güçlü olsalar da yazılımsal olarak büyük Android yükseltmelerine veda ediyor.

Hangi Üst Segment Modeller Liste Dışı Kaldı?

Büyük ekranları ve güçlü işlemcileriyle uzun süre kullanıcılarını memnun eden eski amiral gemisi telefonlar ve tabletler, One UI 9.0 döngüsünün dışında bırakıldı:

Galaxy S Serisi: Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S21 FE

Katlanabilir Modeller: Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4

Tablet Ailesi: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra

Orta ve Giriş Segmentinde de Geniş Bir Temizlik Var

Fiyat/performans odaklı olmaları sebebiyle Türkiye pazarında da çok yüksek satış rakamlarına ulaşan birçok Galaxy A, M ve F serisi cihaz, aldıkları son güncellemelerin ardından One UI 9.0’ın getireceği yeni yapay zekâ özelliklerinden mahrum kalacak. Güncelleme alamayacağı kesinleşen orta segment cihazlar şunlar:

Galaxy A Serisi: Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A14 (4G/5G), Galaxy A06 4G, Galaxy A05 ve Galaxy A05s

Galaxy M ve F Serisi: Galaxy M53 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M14, Galaxy M05, Galaxy F53 5G, Galaxy F33 5G, Galaxy F14 ve Galaxy F05

Dayanıklı Sınıf: Galaxy XCover 6 Pro

Şimdi Ne Olacak? Güvenlik Desteği Sürüyor mu?

Eğer kullandığınız Samsung cihaz bu listede yer alıyorsa endişelenmenizi gerektirecek ani bir durum bulunmuyor. Telefonunuz büyük Android ve One UI sürümlerini almayacak olsa da Samsung, bu modeller için güvenlik yamalarını ve kritik hata düzeltmelerini belirli bir süre daha (genellikle 1 yıl daha) aylık veya üç aylık periyotlarla dağıtmaya devam edecek. Ancak en yeni yapay zekâ araçlarını, arayüz optimizasyonlarını ve güncel Android özelliklerini deneyimlemek istiyorsanız, önümüzdeki dönemde yeni bir donanıma geçiş yapmayı düşünmeniz gerekebilir.