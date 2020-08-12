Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo resmi olarak tanıtıldı!
Microsoft, mobil pazara verdiği aradan sonra üzerinde çalıştığı ilk akıllı telefon modeli olan Surface Duo’yu resmen duyurdu. Farklı yapısı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Microsoft Surface Duo, fiyat etiketiyle cepleri bir hayli yakacak!
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Microsoft Surface Duo, bütün detaylarıyla ortaya çıktı!
İlk olarak Ekim 2019’da ortaya çıkan Surface Duo, katlanabilir formdaki hibrit yapısıyla teknoloji gündeminde yer edinmeyi başarmıştı. Microsoft’un bugün yaptığı resmi duyuru ise cihazın bütün detaylarını gözler önüne serdi. Özel bir menteşe sistemine sahip olan Microsoft Surface Duo, bunun sayesinde 360 derece dönebilen ekrana kavuşuyor. Böylece 2 parçalı ekranın bir bölümüne gerek duyulmadığı takdirde arkaya katlanarak kapatılabiliyor.
9.6 mm kalınlığındaki telefonun katlanabilir formu ise ekranı değil, bizzat telefonun kendisini kapsıyor. Zira cihazda 5.6 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde iki adet PixelSense Fusion (AMOLED) ekran bulunuyor. Bu iki ekranın aynı anda kullanıldığı senaryoda toplam ekran boyutu 8.1 inç’e kadar büyüyor. Microsoft’a göre, ekranlar birbirinden bağımsız şekilde yönetilebildiği için iki ekranda farklı işlemler yapılabiliyor. Ayrıca Surface Pen akıllı kalem desteği sayesinde 90 derece kullanımda tıpkı bir mini bilgisayar kullanımı sağlanabiliyor.
Microsoft Surface Duo, donanımsal tarafta eski sayılabilecek bolca detay barındırıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden alan telefonun 6 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Kamera olarak ise yalnızca ekranın üstünde yer alan 11 megapiksellik tek kamera kullanılıyor. 360 derece katlanabilir yapıdan dolayı arka kamera olarak da kullanılabilen sensör; 7x dijital yakınlaştırma, EIS ve 4K/60 FPS video kayıt desteği sunuyor.
3.577 mAh kapasiteli batarya da ekran konsepti göz önünde tutulursa oldukça küçük görünüyor. Buna rağmen Microsoft’un iddiası, telefonun 15.5 saate varan video oynatma ve 27 saat konuşma süresi sağladığı yönünde şekilleniyor. 18W hızlı şarj desteği ise durumu bir nebze de olsa toparlıyor. IP sertifikası, microSD kart, 5G, NFC desteği ve stereo hoparlör gibi amiral gemisi özellikler de Microsoft Surface Duo modelinde bulunmuyor. Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak telefonun kısa süre içerisinde Android 11 sürüm güncellemesi alacağı ifade edildi.
Resmi olarak 10 Eylül’de ABD’de satışa sunulacak telefonun fiyatları da açıklandı. İlk etapta operatör üzerinden satılacağı belirtilen Surface Duo’nun 128 GB depolama seçeneği 1.399 dolardan alıcı bulacak. 256 GB depolamalı versiyonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
2020’nin popüler Oppo akıllı telefonları
Oppo, 2018 yılının sonu itibarıyla Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmıştı hatırlarsanız. O günden bu yana hem direkt olarak Oppo markasıyla hem de bağlı oldukları gruba ait realme ve OnePlus gibi farklı markalar ile ülkemizde başta akıllı telefon olmak üzere pek çok farklı ürünü ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Son dönemde hem yaptıkları reklam çalışmaları hem de çıkarttıkları modellerle adından oldukça söz ettiren marka, pek çok farklı fiyat gamında yer alan ürünleriyle listeleniyor. Peki, şirketin 2020 yılında tüketiciler tarafından ilgi gören modelleri neler? Bu makalemizde, şirketin öne çıkan akıllı telefonlarını ve bu cihazların genel özelliklerini ele alacağız.
Ülkemizde satışa olan Oppo telefon modellerine buradaki sayfadan ulaşabilir ve hemen satın alabilirsiniz.
Oppo Reno 3 Pro
Şirketin ülkemizde tepe modellerinden biri olan Reno 3 Pro, gerek tasarım gerekse de donanım ve kamera özellikleriyle oldukça iddialı bir akıllı telefon. Kuzey Işıkları ve Karbon Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen telefon, metal arka yüzey ve yan çerçeveleri ile oldukça premium bir his uyandırıyor. Telefonun 6.5 inçlik kavisli geniş ekranında Super AMOLED panel sunan telefon, günümüzün yüksek tazeleme hızı sunan ekran trendini karşılıyor. Telefonun ekranında 90 Hz’lik bir yenileme hızı ve bununla birlikte Corning Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi yer alıyor.
Şu anda orta-üst segmentin en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 765 kullanan modelde, 12 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor. Böylece hem RAM hem de depolama konusunda kullanıcılar neredeyse en yüksek kapasitelerden faydalanabiliyor. 4’lü bir arka kamera ile gelen modelde 48 MP ana kamera, 13 MP telephoto, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP B/W sensör yer alıyor. Özellikle yazılımdaki gece modunun da etkisiyle telefon çok başarılı düşük ışık fotoğrafları çekebiliyor. Telephoto lens ise 2x optik yakınlaştırma kabiliyetine sahip.
Reno 2Z
Biraz daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon isteyenlere hitap eden Oppo Reno 2z modeli, çerçevesiz tam ekran tasarımı ile öne çıkıyor. Bunu açılır kapanır ön kamera sistemiyle sunan cihaz, ön tarafında göze batan çerçeveler yerine tam ekran deneyimi sunuyor.
Yine AMOLED bir panel sunan ekran 6.53 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükle beraber Corning Gorilla Glass 5 koruma ile geliyor. Gücünü MediaTek’in Helio P90 işlemcisinden alan modelde 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Açılır-kapanır 16 MP ön kameranın yanı sıra, ön tarafta 4’lü bir arka kamera sistemi görüyoruz. Burada 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik sensörleri sıralanıyor.
Son olarak telefonda 4000 mAh pil sunan modelde 20W‘lık VOOC 3.0 hızlı şarj desteği bulunuyor.
Oppo A91
Şirketin A serisinin yeni modellerinden biri olan A91, damla çentik tasarımı ve yüksek ekran kasa oranıyla karşımıza çıkıyor. Mavi ve siyah olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip cihazda yine AMOLED ekran tercih edilmiş.
Yine MediaTek’in Helio P70 işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut. Pil olarak iddialı olan cihaz 4020 mAh pille 20W hızlı şarj desteği sunuluyor.
Oppo A72
A serisinin bir diğer yeni modeli A72, tam sol köşede yer alan delik çentik tasarımı ile öne çıkıyor. Qualcomm’un verimli işlemcilerinden biri olan Snapdragon 665 ile gelen model, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor.
Dörtlü arka kamera sistemini bu modelde de görüyoruz. Cihazda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik, 2 MP B/W kameraları sıralanıyor. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut. Telefonun belki de en iddialı olduğu konu pil. Zira telefonda 5000 mAh yüksek kapasiteli pil yer alırken 18W’lık hızlı şarj desteği de sunuluyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
Akıllı Telefonlar
realme C12 tanıtım tarihi kesinleşti: 6000 mAh pille geliyor
realme C12 modeli için resmi tanıtım tarihi belli oldu. 18 Ağustos’ta Hindistan’da gerçekleştirilecek online bir etkinlikle cihazın resmi olarak tanıtılacağı açıklandı. Şirketin yeni telefonu, özellikle 6000 mAh seviyesindeki yüksek pil kapasitesi ile dikkat çekecekken, diğer özelliklerin giriş / orta segmente hitap etmesi bekleniyor.
Realme C12 özellikleri ne olacak?
Cihazın 6000 mAh pille geleceği direkt olarak realme tarafından paylaşılan bir görselle onaylandı. Ancak cihazın diğer teknik özellikleri henüz ortaya çıkan sızıntılar sayesinde bilinebiliyor. Buna göre, Geekbench’te görülen bilgiler ışığında telefonda MediaTek Helio P35 işlemci ve 3 GB RAM kapasitesi yer alacak.
Online etkinlikte şirket, realme C12‘nin yanı sıra daha önce duyurulan C15 modelini de Hindistan pazarı için resmi olarak tanıtacak. Bu model Helio G35 işlemci, 6.5 inçlik HD ekran ve 18W hızlı şarj desteğiyle beraber 6000 mAh pil sunuyor. Telefonda ayrıca arka tarafta parmak izi sensörü yer alırken, arka tarafta 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP monochrome ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Realme, 5G destekli iki yeni telefon duyuracak!
Akıllı telefon dünyasının hızlı ilerleyen markalarından Realme, ürün grubunu genişletmeye devam ediyor. Markanın fiyat/performans sınıfında iddialı olduğu görülen 5G uyumlu 2 yeni modeli, TENAA sertifikalarında ortaya çıktı!
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Realme RMX2176 ve RMX2200, 5G desteği ile detaylandı!
TENAA’da görüntülenen cihazlardan RMX2176 kod adlı telefon orta-üst sınıfı hedeflerken, RMX2200 ise daha çok giriş-orta seviye özellikler barındırıyor. Bu bağlamda fiyat/performans alanında rekabetçi iki yeni telefondan bahsetmek mümkün. Gümüş renkte plastik bir gövdeye sahip olduğu görülen Realme RMX2176’da 6.43 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana yer verildiği belirtiliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonda 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri bulunuyor.
Telefonun arka kısmında 64+8+2+2 megapiksel çözünürlüğe sahip dörtlü kamera bulunurken; bu kameralar ultra geniş açı, makro ve derinlik sensörleri barındırıyor. Realme RMX2176 modelinin ön yüzünde ise 32 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Raporlara göre telefonun 4.300 mAh’lik bataryasının olduğu belirtiliyor.
Raporlanan ikinci cihaz olan Realme RMX2200 ise giriş seviyesinin muhtemel ilk 5G uyumlu telefonu olacak. 6.52 inç boyutunda IPS LCD ekrana sahip telefonda MediaTek Dimensity 720 işlemci bulunuyor. 4/6/8 GB RAM ve 64/256 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ise yeni işlemciye destek veriyor. Arka yüzünde 13+2+2 megapiksel üçlü arka kamera bulunduran RMX2200, damla çentiğinde de 8 megapiksel ön kameraya yer veriyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryasının hızlı şarj desteğiyle geldiğini de belirtelim.
Özellikleriyle dikkat çeken iki yeni telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ancak TENAA raporlarının ortaya çıkmasından dolayı Realme’nin yeni modellerinin birkaç hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.