Microsoft Yeni Bir Surface Book Modeli Geliştiriyor Olabilir

Microsoft’un Surface Book’un yeni modelini ne zaman çıkaracağını henüz bilmiyoruz ancak yeni cihaz çok uzakta değil gibi gözüküyor.

Microsoft, iki yıl önce çıkardığı Surface Book modelini bu sene yenileyebilir. Surface Book çıktığı yıl çok beğenilmişti ve şirket dizüstü bilgisayar pazarında önemli bir yere geldi.

Surface Book ve Surface Pro 4’ün fiyatı son günlerde düştü. Bu da yeni bir dizüstü bilgisayarın habercisi olabilir. Şirket büyük bir ihtimalle Intel’in yeni nesil Coffee Lake işlemcilerini bekliyor. Bu işlemciler çıktığında yeni Surface Book’u görebiliriz. Cihazın bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl başında çıkması bekleniyor.