Microsoft, geliştiricileri uygulamalarını uygulama mağazasında tanıtmaya başlamaları için teşvik ediyor. Microsoft Store reklam hizmeti, bireylerin ve işletmelerin uygulamalarının mağazadaki konumunu artırmalarına olanak tanıyacak. Reklam kampanyaları, müzikle ilgilenen kişiler gibi belirli bir kitleyi hedefleyebilecek.

Reklamlar arama sonuçlarında ve Windows’ta Microsoft Store’daki uygulamalar ve oyunlar sekmelerinde görünecektir. Şirketin ürünlerinde reklamların önemini artırma konusunda zaten bir geçmişi var ve ücretsiz Xbox oyunlarına reklam getirme planları olduğuna dair haberler var.

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“Microsoft Store Reklamları ile geliştiriciler artık Windows’ta yeni uygulama keşfedilebilirlik fırsatlarına sahip. Microsoft Store Reklamları, bir masaüstü uygulamasını indirme niyeti yüksek olan görev odaklı kullanıcılarla tamamen masaüstü trafiğinden oluşuyor. Fırsat çok büyük; 2022, dünya çapında 900 milyondan fazla tekil kullanıcının Microsoft Store’u kullandığı ve geliştiricilerin yeni uygulama ve oyun gönderimlerinde bir önceki yıla göre %122’lik bir artışın yaşandığı rekor bir yıl oldu.”

İçindekiler Microsoft Store Reklamları

Microsoft Store Reklamları

Microsoft Store Ads geçen yıl şirketin gelirlerini desteklemek amacıyla bir pilot program olarak oluşturuldu. Hizmet, Windows’ta ve en son sürümünde zaten mevcut olan uygulamaları hedeflemektedir. Reklam modeli, Apple ve Google’ın mağazalarında benimsediği modele benziyor.

Uygulama mağazalarındaki reklamlar, kullanıcı deneyimine zarar verdiği ve dolandırıcılık amaçlı sahte uygulamaların reklamına izin verdiği için eleştiriliyor. Ancak, uygulama mağazasındaki iyi uygulamaları tanımlayan Microsoft Store davranış kuralları, reklamlarla ilgili kurallardan bahsetmiyor.

Microsoft’un uygulama mağazası geçen yılı 900 milyondan fazla kullanıcıyla kapattı. 2022 ve 2021 yılları arasında mağazaya yüklenen yeni uygulama ve oyun sayısında yüzde 122’lik bir artış oldu.