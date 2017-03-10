Microsoft, Socl Ağını Önümüzdeki Hafta Kapatacağını Açıkladı

Hiç kimse bilmese Microsoft’un Socl isimli bir topluluk ağı mevcuttu ve Socl ağının 15 Mart tarihinde kapatılacağı açıklandı.

Microsoft, Socl ağını yaklaşık olarak 4 yıldan uzun bir süre önce kullanıma açmıştı ve o zamandan beri bu ağda bir çok test yaptı. Socl gizemli sosyal ağ hayatına FUSE araştırma grubu projesi ile başladı ve bünyesinde GIF ve kolay fotoğraf paylaşılabilir şekilde tasarlandı.

Socl’un Windows Phone, Android ve iOS uygulamaları da bulunuyor ancak platform hiç bir zaman sosyal medya platformu belirli bir hedef yönünde gelişmedi. Kullanıcıların ise Socl’da paylaştığı verileri alıp almayacağı ise açıklanmıştı değil.

Şirket bir blog gönderisi ile yaptığı açıklamada platformun 15 Mart’ta kapanacağını açıkladı ve Socl ekibine ve dayanışmacı topluluğuna teşekkür etti. Şirket buradan çok önemli çıkarımlar yaptıklarını ve bunu gelecek teknolojilerinde kullanacaklarını açıkladı.