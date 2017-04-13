Microsoft, Skype’ın Xbox One Sürümüne Yeni Özellikler Getirdi

Microsoft, Skype’ın Xbox One uygulamasına, Xbox One Creators güncellemesi ile bir dolu yenilik getirdi ve uygulama yepyeni bir görünüm kazandı.

Microsoft, Xbox One Creators güncellemesi ile beraber Skype’ın Universal Windows Platform versiyonunu oyun konsoluna getirdi. Uygulama bilgisayar ya da mobil versiyonunda olduğu gibi. Ancak Xbox One uygulamalarının avantajı ile benzersiz bir görsellik kazanıyor.

Uygulama üzerinden görüntülü arama yapmak için hala daha Kinect olması gerekiyor. Sesli aramalar ise Xbox kontrolcüsüne takılan kulaklık ile yapılabiliyor. Güncellenmiş Skype uygulaması artık 5 kişiye kadar görüntülü, 25 kişiye kadar da sesli konuşmayı destekliyor.

Uygulamaya gelen bir diğer ilgi çekici özellik ise otomatik yakınlaştırma. Skype görüntü konuşma esnasında katılımcıların yüzlerini algılayıp otomatik olarak yaklaştırma yapabiliyor. Bu sayede bütün oturma odasını görmek yerine sadece katılımcıların yüzlerini görebiliyorsunuz.