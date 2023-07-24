Microsoft, işbirlikleri konusunda deneyimli bir şirket. Ancak son işbirliği, kesinlikle en dikkat çekici ve eğlenceli olanlardan biri. Microsoft, Paramount’un yaklaşmakta olan Teenage Mutant Ninja Turtles filmi “Mutant Mayhem”i tanıtmak için özel bir promosyon düzenliyor ve sınırlı sayıda pizza kokulu Xbox kumandası hediye ediyor. Evet, doğru duydunuz; artık oyun oynarken peynir ve sucuk kokularını alabileceksiniz. İşte Microsoft’un aklımda duracağına elimde dursun dedirten oyun kumandası!



Pizza Kokusunu Vermek İçin Özel Koku Difüzörleri Eklenmiş!

Özel tasarım Xbox kumandaları, dört kaplumbağanın (Donatello, Leonardo, Michelangelo ve Raphael) tarzını yansıtan dört farklı çeşitte sunuluyor. Kokuyu yaymak için yerleşik bir koku difüzörüne sahip olan bu özel kumandalar, sadece TMNT tarzını yansıtan stok Xbox kumandaları değil; aynı zamanda eğlenceli ve eşsiz bir deneyim sunuyor. Arkadaşlarınıza karşı oyunda üstünlük sağlamak yerine, görünüşünüz ve kokunuzla öne çıkacaksınız.

Ancak bu özel kumandaları satın almak o kadar da kolay değil. Eastman ve Laird’in ilk çizgi romanlarından beri TMNT hayranı olsanız bile, bu kumandalardan birini almak için Microsoft’un Xbox Game Pass’i Twitter üzerinden takip etmeniz ve en geç 13 Ağustos’a kadar ilgili gönderiyi retweet etmeniz gerekiyor. Ardından çekiliş için bir hak elde ediyorsunuz.

Eğer mutlaka pizza kokulu bir oyun kumandası kullanmanız gerekiyorsa, bu eğlenceli deneyimi yaşamak için 2 Ağustos’taki tanıtım etkinliği için Microsoft’un New York Beşinci Cadde’deki Microsoft Deneyim Merkezi’ne uğrayabilirsiniz, tabii ABD’de oturuyor iseniz. Orada, sadece kumandayı denemekle kalmayacak, aynı zamanda Teenage Mutant Ninja Turtles dünyasının da tadını çıkarabileceksiniz.

Microsoft’un bu tür eğlenceli işbirliklerine yabancı olmadığını hatırlamakta fayda var. Daha önce de TMNT temalı bir Xbox Series X dağıtılmıştı. Bu tür işbirlikleriyle Microsoft, sadece eğlenceli ve eşsiz ürünler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Paramount için de unutulmaz bir pazarlama taktiği sunuyor. Şimdi, bu eğlenceli kumanda sayesinde arkadaşlarınıza gösterecek bir şeyiniz olacak ve belki de onların da kokulu bir oyun kumandası istemesine neden olacaksınız!

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce pizza kokulu oyun kumandası tutar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!