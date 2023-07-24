Samsung, 26 Temmuz Çarşamba günü tüm dünyada Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 katlanabilir telefonlarının tanıtacağını duyurdu. Güvenilir sızıntı kaynağı Ishan Agarwal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yeni nesil katlanabilir telefonların depolama çeşitlerini, renk seçeneklerini ve satış tarihlerini açıkladı. İşte Samsung’un piyasayı katlayacak yeni katlanabilir telefonları!

Samsung Katlanabilir Telefon Pazarında Ustalığını Konuşturacak!

Galaxy Z Fold 5, Grafit, Krem ve Buz Mavisi olmak üzere üç renk tonuyla gelecek. Samsung’un büyük ekranlı katlanabiliri 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Diğer yandan Galaxy Z Flip 5, Grafit, Krem, Lavanta ve Nane gibi renk seçenekleriyle gelecek ve 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak.

Sızıntı ayrıca, Z Fold ve Z Flip 5’in Samsung’a özel renk seçeneklerinde de satışa sunulacağını ortaya koydu. Bu özel renkler, yalnızca Samsung’un çevrimiçi mağazasından temin edilebilecek. Bu zaten Samsung’dan alıştığımız bir şey. Firma genelde amiral gemisi akıllı telefonlarında bunu yapıyor. Fakat paylaşımlarda internet sitesine özel olacak renkler hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Henüz kesin bir tarih belirtilmemiş olsa da, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’in satış/teslimat tarihinin 12 Ağustos ile 18 Ağustos arasında olması bekleniyor, en uzak tarih ise 22 Ağustos olarak gösteriliyor. Yani cihazların tanıtımından sonra bu modelleri deneyimlemek için birkaç hafta beklemeniz gerekecek.

Yeni katlanabilir cihazlara ilgi duyan kullanıcılar Samsung internet sitesi, Samsung Özel Mağazaları ve perakende satış noktaları gibi platformlar aracılığıyla belirli bir ücret ödeyerek cihazları rezerve edebilecekler. Samsung, bu cihazları önceden rezerve eden müşterilere bazı avantajlar sağlayacağını da resmen duyurdu. Bu ön rezervasyon teklifi, Galaxy Tab S9 serisini veya Galaxy Watch 6’yı satın almayı düşünenleri de kapsıyor gibi görünüyor.

Ancak bu bilgi Hindistan pazarı için geçerli, ülkemizde böyle bir şeyin olup olmayacağı kesin değil. Şirket ülkemizde Galaxy telefon alanlara Galaxy Watch akıllı saat hediyesi veya Galaxy Buds hediyesi gibi sürprizler yapıyor, bu nesilde de benzer şeyler yaşanabilir.

Samsung, 26 Temmuz’da Kore’de gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğini resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlayacak. Bizler de HWP ailesi olarak bu tanıtımı yakından takip edeceğiz ve kendi yorumlarımızla YouTube üzerinden tanıtımı naklen yayınlayacağız.

Yeni Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Samsung’un katlanabilir telefonlardaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye’de de merakla beklenen bu cihazlar, yenilikçi tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy katlanabilir telefonları nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!