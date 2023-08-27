Microsoft, Microsoft Paint’e yapay zeka entegrasyonunu düşünüyor. Microsoft Paint, Windows’ta resim çizme ve düzenleme programı olarak kullanılan bir yazılımdır. Windows Central’dan gelen bir rapora göre, Microsoft, bu programı yapay zeka ile geliştirmeyi planlıyor. Bu da Paint’in çeşitli görevler için yapay zekayı kullanarak otomatik resim oluşturabilme gibi özellikler kazanabileceği anlamına gelir. Bu özellik, muhtemelen yeni Windows 11 güncellemesiyle kullanıma sunulabilir.

Bu konuda bilgi sahibi olan kaynaklar, “AI Paint” adı altında bir özelliğin Bing Image Creator gibi çalışabileceğini ifade ediyorlar. Bu özellik, kullanıcının yazdığı kelimelerden otomatik olarak bir resim oluşturabilen bir araç olabilir. Windows Central’ın paylaştığı bir örnekte görebileceğiniz gibi, kullanıcılar bir “Sihirli Boya” düğmesine tıklayarak istedikleri resmi yazıyla açıklayabilir ve yazdıklarına uygun bir resim oluşturulabilir. Bu, örneğin şirket içi sunumlar gibi durumlar için kullanışlı olabilir.

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Bu yeni özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı henüz net değil. Detaylar henüz tam olarak belirlenmemiş durumda. Ayrıca Paint’in yanı sıra, Windows Central’a göre Fotoğraflar, Kamera ve Ekran Alıntısı Aracı gibi diğer Microsoft uygulamaları da yapay zeka özelliklerine sahip olabilir. Bu özellikler sayesinde Fotoğraflar uygulaması, bir resimdeki nesneleri tanıyarak onları farklı yerlere taşıyabilir veya kopyalayabilir.

Ayrıca, Snipping Tool ve Kamera uygulamalarına optik karakter tanıma (OCR) özelliği eklenebileceği belirtiliyor. Bu sayede uygulamalar, resimlerde veya ekran görüntülerindeki metinleri tanıyarak kopyalayıp yapıştırmayı kolaylaştırabilir.

Microsoft’un bu yeni yapay zeka özelliklerini ne zaman ve hangi uygulamalarla kullanıma sunacağı tam olarak belli değil. Ancak, Microsoft’un yapay zeka alanındaki çabalarını göz önünde bulundurursak, böyle bir gelişmenin beklenmedik bir sürpriz olmayacağı söylenebilir.