Finans
Microsoft oyun geliştiricilerinden aldığı payı düşürdü!
Microsoft oyun dünyasında etkisini katlamak istiyor. Firma son ortaya çıkan haberlere göre oyun geliştiricilerine daha fazla destek verecek. Firma yapımcıların masraflarını düşürmek için aldığı payı azaltmaya karar verdi. Artık oyun yapımcıları, Microsoft mağazalarında yaptıkları satışlardan daha fazla pay alacak. Özellikle Epic Games‘in yaptığı ve oldukça övülen bu gelişmeyi Microsoft’un da yapması, ileride oyun dünyasındaki rekabeti arttıracak gibi gözüküyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; POCO F3 ve POCO X3 Pro Satışa Çıkıyor! | Fiyatlar Belli Oldu!
Microsoft oyun geliştiricilerine daha fazla kazandıracak!
Oyun dünyasının en önemli konularından biri de bildiğiniz üzere maliyetler. Oyun yapan geliştiricilerin, yapım sırasında harcadıkları emek ve maddi yük, oyunculara da oldukça yansıyor. Özellikle dijital oyunların artık normal olarak piyasada büyük bir yer kapladığı şu günlerde mağazalarda önemli bir alternatif oluşturuyor. Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store‘un başı çektiği bu alternatifler oyun geliştiricileri için de oyuncular kadar önemli bir konumda. Artan yapım maliyetleri nedeniyle fiyatları arttırarak oyuncu kaybetmek istemeyen birçok firma, en uygun kazanç sağlama imkanı olduğu platformlara yöneliyor. Mağazalara belli oranlarda pay veren geliştiriciler, bazı platformlara daha yakın oluyor. Oyun dünyasında mağaza olarak uzun zamandır etkin olmayan Microsoft, rekabeti arttırmak için yeni adımlar atma kararı aldı. Firma yaptığı duyuru ile birlikte geliştiriciler ile olan fiyat politikasını değiştirecek.
From Xbox Game Studios to DirectX to Xbox Game Pass for PC, we’ve never been in a better position to deliver for PC gamers with our “player-first” approach. Read more: https://t.co/AevFPaFtrm
— Xbox Wire (@XboxWire) April 29, 2021
Açıklamaya göre Microsoft kendi payını %12‘ye düşürme kararı aldı. Böylece oyun geliştiricileri artık birim satış bazında %88’lik bir gelir elde edecekler. Eskiden Microsoft bu rakamı %30‘a sabitlemişti. Her ne kadar geliştiriciler için önemli bir konu olsa da, firmanın asıl motivasyonu oyuncular. Blog yazısıyla duyuruyu yapan firma, önceliklerinin oyuncular olduğunu açıkladı. Xbox Game Studio yetkilisi Matt Booty tarafından kaleme alınan yazı ile firmanın PC oyun dünyasına 2021 ve sonrası için neler katabileceği açıklandı. Firma öncelik olarak daha fazla oyuncunun beğenisini toplamak istiyor. Bu yüzden de geliştiricilere de daha fazla para kazandırarak oyuncuların karşısına gelecek kaliteli içerik sayısının artması hedefleniyor. Firma Microsoft Store içerisinde yer alan şartları böylelikle değiştiriyor. Yazılım devi yeni oranlarla birlikte Epic Games Store‘un sunduğu avantajları da yakaladı. Yeni fiyat politikası 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Belki de ilerleyen dönemlerde oyun fiyatlarında da belli başlı azalmalar ortaya çıkabilir.
Değişen fiyat politikalarına karşın Steam sessizliğini koruyor!
Epic Games Store ve Microsoft‘un geliştirici dostu olarak oyun dünyasını bir nevi kızıştırdığı şu günlerde Steam sessizliğini koruyor. Dijital oyun dünyasının bir numaralı markası olan platform, ne yazık ki eski usul sistemine devam ediyor. Geliştiricilerden %30 pay alan firma bu konuda en pahalı platform olmayı başardı. Steam paydaki azaltmaları satış rakamları üzerinden gerçekleştiriyor. Şöyle ki bir oyun 10 milyon dolarlık gelir barajını geçerse geliştiricinin payı %75‘e çıkıyor. Aynı şekilde 50 milyon barajını geçen oyunlarda ise firma pay talebini %20‘ye çekiyor. Ancak bu durum geliştiricilerin oldukça canını sıkıyor. Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda gerçekleştirilen bir ankete göre, Steam‘in sistemi pek de adaletli gözükmüyor. 3 binden fazla katılımcının görüş bildirdiği ankette sadece %3‘lük bir kesim Steam‘in fiyat politikasından memnun. Katılımcılar gelişen teknoloji ile birlikte Steam‘in tek alternatif olmadığının farkındalar. Hal böyle olunca Steam‘in popülaritesi ile alakalı da soru işaretleri artmaya devam ediyor.
Oyuncuların ve geliştiricilerin işine gelen bu gelişme ile birlikte, Epic Games Store ve Microsoft Store PC oyunları bakımından oldukça avantajlı bir konuma geçecek gibi gözüküyor. Zira iki mağazada pastadan aldığı payı büyütmek yerine, tercih edilen platform olmayı amaçlıyor. Oyun fiyatlarına yansıma ihtimali bulunan gelişme ile birlikte, piyasadaki dengeler alt üst olabilir. Zira üç önemli mağazanın iki tanesi artık daha oyuncu ve geliştirici dostu olmak istiyor. Bununla birlikte oyun konsolu piyasasında önemli bir ağırlığa sahip olan Microsoft cephesi ise, her türlü fırsatı değerlendirmek istiyor. Firma Game Pass sistemi ile de daha önceden piyasanın ayarları ile oynamıştı. Son gelişmeler ile birlikte artık gözler Steam cephesinde. Platformun bir sonraki hamlesi merak uyandırıyor. Bakalım Steam fiyat politikasında değişikliğe gidecek mi bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Finans
Sony Epic Games’e yüklü bir yatırım daha yaptı!
Sony, oyun dünyasında ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolunu geçtiğimiz yıl piyasaya çıkaran firma, bir süredir sessiz kalmıştı. Ancak görünüşe göre Japon devi, oyun dünyasında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Geçen sene Epic Games’e yüklü miktarda yatırım yapan firma, aynı hamleyi yineledi. Sony, Çinli firmaya şimdi de 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı. Epic Games böylelikle 1 milyar dolarlık yatırım rakamına ulaşmayı başardı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak: Nasıl üye olunur? Ne izlenir?
Sony Epic Games’e yatırım yapmaya devam ediyor!
Oyun dünyasında son dönemlerde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni oyunun piyasaya çıktığı şu günlerde, firmalarda dengeleri değiştirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Oyun dünyasının en önemli firmalarından olan Sony bizzat denge değiştiren hamlelere imza atan isimler arasında. Firma geçtiğimiz yıl sonbaharda bildiğiniz üzere PlayStation 5 oyun konsollarını tanıttı. Piyasaya sürülen oyun konsollarının en büyük rakibi de kuşkusuz Xbox cephesi. Özellikle Game Pass ve uygun fiyatlı yeni nesil konsolu ile şu an için rekabette öne çıkan Xbox cephesi, halinden memnun. Bir süredir sessiz kalan Sony ise görünüşe göre farklı planlara sahip. Normal şartlarda konsol özel oyunlar ile eski nesillerde öne çıkan Japon devi, henüz bir oyun göstermeyerek hayranlarını üzmüştü. Ancak ortaya çıkan haberlere göre firmanın farklı bir planı var. Zira son açıklanan rakamlara göre Sony, Epic Games‘e ikinci bir yatırım daha yaptı.
Epic Games yaptığı açıklama ile Sony cephesinden 200 milyon dolarlık bir yatırım daha aldıklarını açıkladı. Toplamda 1 milyar dolarlık yatırım ile büyümeye devam ettiklerini açıklayan firma, durumdan oldukça memnun. Özellikle Unreal Engine motoru ile oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan firma, Fortnite gibi oyunları ile de oldukça değerli bir konumda. Zira firmanın güncel değeri 28.7 milyar dolar. Bununla birlikte Sony de Çinli oyun firması ile arasını iyi tutmak istiyor. Japon devi firmanın bir nevi ortağı olmayı başardı. Böylelikle Sony, Microsoft‘un Bethesda hamlesine de bu yolla cevap vermeyi umuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Epic Games CEO‘su Tim Sweeney, metaverse vizyonunu destekleyen firmalara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bununla birlikte Sony cephesi de, Epic Games‘in oyun dünyası için önemini belirtirken, yatırımların devam etme ihtimalinin olduğunu da gözler önüne serdi.
Peki nedir bu “metaverse” kavramı?
Fortnite, Rocket League ve Fall Guys gibi oyunlarla kimi zaman oyun dünyasındaki gündemi belirleyebilen Epic Games, “metaverse” adını verdiği vizyonu ile oyuncuları rahat ettirmek istiyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen DICE etkinliğinde konuşan Tim Sweeny bu konuyu ilk kez oyun dünyasına tanıtmıştı. Firma genel konsept olarak, oyun dünyasının daha evrensel bir hale gelmesini istiyor. Farklı platformlarda oyuncuların tıkılı kalmasını istemeyen oyun devi, bu konuda da yatırım almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 250 milyon dolarlık bir yatırım daha yapan Sony de bu fikri benimsemişe benziyor. Zira firma toplamda yarım milyar dolarlık yatırımın altına imza attı. Tabi oyun konsolu üreterek kendi ekosistemini yaratan bir firmanın bu tarz bir düşünceyi desteklemesi de oldukça ilginç. Ancak özellikle Microsoft‘un Game Pass ile birlikte artık daha evrensel bir ekosistem yarattığı günümüzde, firma da bu şekilde cevap vermek istemiş olabilir.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Epic Games özel oyunlar yüzünden para kaybediyor!
Her şeyi açık ve evrensel bir şekilde yürütmenin oyun dünyasına daha faydalı olacağını düşünen Epic Games, oyunculara daha rahat bir oyun dünyası yaratmak istiyor haliyle. Genel hatlarıyla firma, oyuncuları dört duvar arasından çıkarmak istiyor. Bununla birlikte firmaya göre, oyun dünyasında devlerin savaşmamaları gerek. Tabi teoride masum görünen bu sistemin tekelleşmeye de yol açabilme ihtimali oldukça yüksek. Hali hazırda özel oyun mantığı ile birçok yapımı önce kendi mağazasında satışa sokan firma, “özgürleşmiş” oyun dünyası ile bütün sistemi kendi istediği gibi yönlendirebilir. Ancak şu an için bu fikre karşı çıkan çok fazla firma da ortalarda gözükmüyor. Zira Sony dışında beşe yakın firma, Epic Games‘e yatırım yapmaya devam ediyor. Bakalım oyun dünyasında dengeler ne yönde değişecek bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Finans
NFT yüzüklerle blockchain üzerinde evlendiler!
NFT konusunda ilginç ve sansasyonel haberler gelmeye devam ediyor. Son aylarda gündemden düşmeyen kripto teknoloji, aynı zamanda bir çok absürtlüğün öznesi olmaya da devam ediyor. Bu seferki ilginç NFT haberimiz ise Amerika Birleşik Devletleri’nden. Coinbase isimli kripto para platformunun iki çalışanı mesleklerinin hakkını veren bir şey yaptı ve blockchain (blok zinciri) üzerinde hayatlarını birleştirdi. Hem de NFT yüzüklerle…
NFT yüzüklerle dünya evine girdiler
Aslında, söz konusu çiftimiz kripto para ve NFT piyasasına hiç de uzak değil. Hayatlarını blockchain üzerinde, NFT yüzüklere birleştiren Rebecca Rose ve Peter Kacherginsky, Coinbase adlı kripto para exchange platformu Coinbase’te çalışıyorlar. Haliyle, bu bilgiden sonra bu ilginç evlilik yönteminin çıkış noktasını tahmin etmek pek de zor değil. Rebecca Rose, bu tuhaf evliliğin perde arkasını ve detaylarını bir tweet dizisinde anlattı:
Most people get married in a place of religious worship, on a beach, or in the mountains. Peter (@_iphelix) and I are NOT most people. We got married on the #blockchain. 1/7 pic.twitter.com/2ExexrlLbZ
— Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021
“Çoğu insan dini mekanlarda, bir sahilde veya güzel bir dağ manzarası eşliğinde evlenmeyi tercih eder. Ancak, biz ‘çoğu insan’ değiliz. Biz blockchain üzerinde evlenmeyi tercih ettik.” diye başlıyor bu tweet dizisi. Tabi, bu sıra dışı evlilikle ilgili birçok detayı da içermekte. Öncelikle, Rose, blockchain evliliğine ek olarak geleneksel bir Yahudi evlilik töreni de yaptıklarını söylüyor. Bu ilginç evliliğin ortaya çıkış hikayesi de en az kendisi kadar tuhaf. Öyle ki, Peter Kacherginsky Ethereum tabanlı; dijital bir evlilik sözleşmesi kodu yazıyor. Sonra, bu kodu dijital bir sanat çalışması olarak NFT haline getiriyor. Bunun hemen akabinde ise, bu NFT’ler çiftin kripto para cüzdanlarına gönderiliyor.
Bir diğer dikkat çeken detay ise çiftin yüzüklerine isim vermiş olması. NFT token’ı şeklinde olan yüzüklerin adı “Tabaat”. Yani, İbranice yüzük. Çiftin bu NFT yüzükleri barındırması için seçtiği sanat çalışması ise bir hayli temaya uyan cinsten. Zira, bu animasyon şeklindeki çalışma iki farklı kürenin bir araya gelerek tek bir küre oluşturmasını tasvir ediyor. Başka bir dikkate değer ayrıntı ise çiftin yüzükleri birbirlerine verme şekli. Çift, geleneksel düğünleri sırasında yüzükleri birbirlerine akıllı telefonlarını kullanarak, kripto para cüzdanlar aracılığıyla verdi. Rose, bunun kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor çünkü bu yöntem sayesinden yüzükleri birbirlerine verişlerinin kaydı blockchain üzerinde sonsuza kadar tutulacak. Son olarak, evlikleri için bu sıra dışı yöntemi seçtiklerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Rose’a göre, evliliklerinin her anının blockchain’de sonsuza dek saklanacak olması paha biçilemez.
Bu haberi de sevebilirsiniz: NFT olarak satılan en pahalı 10 sanat eserini sizler için derledik
NFT nedir?
Bu ince düşünülmüş ve bir o kadar da sıra dışı evlilik haberinden sonra, konu hakkında bilgisi olmayan kullanıcılarımız için “NFT nedir?” sorusunun kısaca bir üstünden geçelim. NFT’nin kelime anlamı Non-Fungible Token. Yani, takas edilemez/değiştirilemez özgün bir kripto varlık veya para şeklinde çevirebiliriz. Peki bu gerçek hayatta ne anlama geliyor ve NFT’ler ne işe yarıyor? NFT’ler blockchain üzerinde özgün içeriklere (genelde sanat eserleri) sahip olmanıza veya bunları almanıza ve satmanıza izin veren bir teknoloji. Her ne kadar genelde sanat eseri içerseler de, NFT’ler teknik olarak her türlü içerik barındırabilir. Aklınıza gelen her şey. Her ne kadar şart olmasa da, NFT’ler genelde özgün eserleri içermekte. Tıpkı gerçek hayattaki bir tablo veya herhangi bir sanat eseri gibi düşünebilirsiniz.
NFT’nin tarihi ve ortaya çıkış hikayesi
NFT’nin ne olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, gelin bir de tarihine bakalım. NFT teknolojisinin ortaya çıkışı 2014 yılına dayanıyor. Son ayların gündemden düşmeyen kripto teknolojisinin çıkışından sorumlu olay ise bir hackathon (yazılım yarışması/kampı). NFT’nin mucitlerinden Anil Dash, teknolojinin çıkış nedeninin ise Tumblr’da gezen sahipsiz çalışmalara dijital bir sahiplik kazandırma çabası olduğunu söylüyor. Bu sebeple Dash, sanatçı Kevin McCoy ile bahsi geçen hackathon’da bir araya geliyor. Konuya bir çözüm aramaya girişen ikili, blockchain üzerinden bir dijital sahiplik yöntemi geliştiriyor. Evet, bu yöntem bugün NFT diye bildiğimiz kripto teknolojinin ta kendisi. Ancak, o günlerdeki adı “Monetized Graphics”. Yani, üzerinden gelir elde edilebilir görseller. Dash, o dönemki amaçlarının para kazanmaktan öte sanatçıların eserlerinin haklarını koruyabilmeleri olduğunu söylüyor. Tabi, maalesef her iyi amaçlarla bulunan teknoloji gibi NFT’nin de ticarileştirilmesi çok da uzun sürmedi…
Kaynak: TheVerge, TheAtlantic
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Finans
Microsoft, Discord’u satın almayı planlıyor!
Microsoft teknoloji dünyasını etkileyecek önemli bir satın alım peşinde. Firmanın ünlü sohbet programı Discord‘u satın almak istediği ortaya çıktı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’nın Lansman Tarihi Açıklandı!
Microsoft, Discord için 10 milyar doları gözden çıkardı!
Microsoft ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Son dönemde satın aldığı firmalar ile dikkatleri üzerine çeken firma, yeni bir hamle için kolları sıvadı. Bloomberg’de yer alan habere göre firma, ünlü sohbet ve iletişim programı Discord‘u satın almak istiyor. Genellikle oyuncular tarafından kullanılan program için firmanın 10 milyar dolardan daha fazla bir ücret ödeyeceği iddia ediliyor. Henüz görüşme aşamasında olan bu durumun ileride Microsoft lehine sonuçlanma ihtimali yüksek.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!
Amazon ve Epic Games‘in satın almak istediği Discord yoluna şimdilik kendi başına devam ediyor. En son bildiğiniz üzere Epic Games, platformu kendi mağaza arayüzüne ekledi. Bununla birlikte Discord‘un kurucuları da olası bir satışa sıcak bakıyor. Ancak firma yöneticileri şimdilik sadece seçenekleri değerlendirdiklerini belirttiler. Bethesda‘yı da 7.5 milyar dolara satın alan Microsoft’un büyüme isteği devam edecek gibi gözüküyor. Teknoloji ve oyun dünyasında gözler an itibariyle bu iki firmaya yöneldi. Bakalım gündeme bomba gibi düşen satın alım gerçekleşecek mi bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: techwarn, 1 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 1 hafta önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 hafta önce
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: kadirosmanselim, 1 hafta önce
-
360 S7 ve S7 PRO Akıllı Mop Robot Süpürge İncelemesi
Yazan: teknolojidnyasi, 1 hafta önce
Microsoft oyun geliştiricilerinden aldığı payı düşürdü!
PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizler için inceledik
POCO F3 ve POCO X3 Pro Satışa Çıkıyor! | Fiyatlar Belli Oldu!
XIAOMI MI 11 LITE SATIŞA ÇIKIYOR! | Türkiye fiyatı ne kadar?
Türk Telekom ’dan ‘Safe Steps’ çözümü!
XIAOMI MI 11 LITE SATIŞA ÇIKIYOR! | Türkiye fiyatı ne kadar?
REDMI NOTE 10 PRO SONUNDA TÜRKİYE’DE | Rengine ve kutu içeriğine bayıldık!
Samsung Galaxy A52 vs POCO X3 NFC | Kamera karşılaştırma!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN SAMSUNG GALAXY A52 ELİMİZDE!
OPPO RENO 5 GELDİ!
XIAOMI MI 11 LITE SATIŞA ÇIKIYOR! | Türkiye fiyatı ne kadar?
REDMI NOTE 10 PRO SONUNDA TÜRKİYE’DE | Rengine ve kutu içeriğine bayıldık!
Samsung Galaxy A52 vs POCO X3 NFC | Kamera karşılaştırma!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN SAMSUNG GALAXY A52 ELİMİZDE!
OPPO RENO 5 GELDİ!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.