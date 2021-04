Microsoft oyun geliştiricilerinden aldığı payı düşürdü!

NFT konusunda ilginç ve sansasyonel haberler gelmeye devam ediyor. Son aylarda gündemden düşmeyen kripto teknoloji, aynı zamanda bir çok absürtlüğün öznesi olmaya da devam ediyor. Bu seferki ilginç NFT haberimiz ise Amerika Birleşik Devletleri’nden. Coinbase isimli kripto para platformunun iki çalışanı mesleklerinin hakkını veren bir şey yaptı ve blockchain (blok zinciri) üzerinde hayatlarını birleştirdi. Hem de NFT yüzüklerle…

Aslında, söz konusu çiftimiz kripto para ve NFT piyasasına hiç de uzak değil. Hayatlarını blockchain üzerinde, NFT yüzüklere birleştiren Rebecca Rose ve Peter Kacherginsky, Coinbase adlı kripto para exchange platformu Coinbase’te çalışıyorlar. Haliyle, bu bilgiden sonra bu ilginç evlilik yönteminin çıkış noktasını tahmin etmek pek de zor değil. Rebecca Rose, bu tuhaf evliliğin perde arkasını ve detaylarını bir tweet dizisinde anlattı:

Most people get married in a place of religious worship, on a beach, or in the mountains. Peter (@_iphelix) and I are NOT most people. We got married on the #blockchain. 1/7 pic.twitter.com/2ExexrlLbZ

— Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021