POCO F3 ve POCO X3 Pro Satışa Çıkıyor! | Fiyatlar Belli Oldu!

reklam

Son dönemde Poco X3 NFC gibi cihazlarıyla yakaladığı fiyat / performans dengesiyle öne çıkan Poco markası, F3 ve X3 Pro modellerini de ülkemizde satışa sundu. Poco F3, işlemci, ses kalitesi ve ekranıyla öne çıkarken; Poco X3 Pro da, 120 Hz tazeleme hızına sahip HDR 10 destekli ekranı ve X3 NFC’ye göre daha üst seviyeye taşınan işlemci gücüyle öne çıkıyor.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A52 vs POCO X3 NFC | Kamera karşılaştırma!

reklam

Poco F3 neler sunuyor?

Şirket tarihinde şuana kadarki en güçlü model olan Poco F3, Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisiyle sunuluyor. Bu yonga seti üzerinde aynı zamanda 5G desteği de mevcut. Adreno 650 grafik işlemcisine de sahip olan F3, oyun performansıyla öne çıkıyor. 6,67 inç E4 AMOLED ekrana sahip olan cihaz; ses tarafında da Dolby Atmos desteğine ve stereo hoparlörlere sahip. Bu sayede F3, sıklıkla telefon üzerinden içerik tüketen kullanıcılar için avantajlı bir seçenek olacak gibi görünüyor. Sadece içerik tüketen kullanıcılarla da kalmayan F3, oyun severler için bu panel üzerinde 120 Hz tazeleme hızına da sahip. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi yaşatabiliyor. Yüksek ekran tazeleme hızının bir diğer avantajı da, sosyal medya platformlarında veya telefon içi menülerde gezindiğiniz zaman; çok daha yumuşak ve akıcı bir arayüz deneyimi sunabiliyor olması. Ayrıca 360 Hz dokunmatik örneklem oranıyla da Poco F3, PUBG ve Wild Rift gibi reflekslerinizin önemli olduğu rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayabiliyor. Ek olarak; HDR 10+ desteğinin bulunması da görüntü ve renk anlamında birçok kullanıcıyı memnun edecektir.

reklam

Ekran tarafındaki tasarıma bakınca da; delikli bir ön kamera tasarımına sahip olan cihazın bu bölgedeki çentiğinin çok ufak seviyede kaldığını görüyoruz. Poco bu algıyı yaratmayı da, 2,76 mm boyutundaki nokta çentikle başarmış. Cihazın genel tasarımına baktığımızda da, cihazın 7.8 mm kalınlığında olduğunu görüyoruz. Bu noktada cihazın gayet ince olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın 196 gram olduğunu göz önüne alırsak; ağırlık olarak psikolojik sınırın altında kaldığını da söyleyebiliriz. Yani özetle bizi güçlü ve hafif bir cihaz bekliyor. Bu hafifliğin yanında Poco, F3’ü Corning Gorilla Glass 5’le destekleyerek; dayanıklılıktan da ödün vermemeye çalışmış.

Cihazda kullanılan pil kapasitesi de 4.520 mAh olarak tercih edilmiş. Ayrıca kutu içerisinde sunulan 33W hızlı şarj aleti sayesinde cihazı 52 dakika civarında bir süre zarfında %100 şarja ulaştırabilmeniz mümkün.

Poco X3 Pro neler sunuyor?

Poco X3 NFC modelinden daha iyi bir işlemciye sahip olan X3 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 860 işlemcisine sahip. Poco X3 Pro’da grafik işlem tarafında da Adreno 640 bulunuyor. Bu sayede X3 NFC’nin gösterdiği performansın çok daha fazlasını görebilmemiz mümkün. Ekran tarafında da Poco X3 Pro, 120 Hz tazeleme hızını destekleyebiliyor. Bu sayede gerek sosyal medyada, gerek arayüzde gezinirken veya oyun oynarken akıcı ve yumuşak bir ekran deneyimi sunabiliyor. Ayrıca 6.67 inçlik ekran boyutunu göz önüne aldığımız zaman bu büyük ekran üzerinde keyifle içerik tüketebileceğinizi söyleyebiliriz. Cihaz yine stereo hoparlörlerle de destekleniyor. Şayet Poco X3 NFC modelinde içerik tüketmek de çok keyifliydi. 240 Hz dokunmatik örneklem oranıyla da birçok rekabetçi oyunda avantaj sağlayabilmeniz mümkün. Poco, X3 Pro modeli için sadece ekran kalitesine yatırım yapmamış; aynı zamanda dayanıklılık noktasında da bu ekranı Corning Gorilla Glass 6’yla desteklemiş. Ayrıca bu ekranın HDR 10 desteğine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

48 MP ana kameraya sahip olan cihazda, pil tarafında da 5.160 mAh kapasiteye sahip devasa bir pil tercih edilmiş. Bu sayede X3 Pro’nun sunacağı pil ömrünün de birçok modele göre uzun olacağını söyleyebiliriz. 3.5 mm ses girişinin de cihazda mevcut olması sayesinde kablolu kulaklık veya hoparlör kullanan kullanıcılar da müziklerini herhangi bir dönüştürücüye gerek duymadan bu cihaz üzerinden dinlemeye devam edebilecekler.

Peki Poco F3 ve X3 Pro modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı ne?

Fiyat konusu ülkemizde akıllı telefon satın alırken göz önüne aldığımız hemen hemen en önemli kriter. Bu noktada her cihazında piyasadaki rakiplerine göre fiyat avantajı yakalamayı amaçlayan Poco, X3 Pro ve F3 modellerinde de aynı stratejiyi uygulamaya çalışmış. Fiyatları yorumlayabilmek için önce cihazları deneyimlemek gerekse de; Poco X3 Pro ve F3’ün fiyatlarını merak eden kullanıcılar için, açıklanan resmi satış fiyatları şu şekilde:

POCO F3: 5.299 TL

Poco X3 Pro: 3.799 TL