Microsoft, Outlook’un Mac Versiyonuna Google Takvim Desteği Getirdi

Yazılım devi Microsoft dün Outlook 2016’nın Mac versiyonuna Google Takvim ve Google Kişiler desteği getireceğini açıkladı.

Microsoft’un yayınladığı bu güncelleme ile beraber artık Outlook kullanıcıları Google Takvim’de yer alan etkinliklerini Mac, Android ya da Windows cihazlar üzerinden erişebilecek. Ayrıca kullanıcılar Outlook üzerinden Google Takvime etkinlik ekleyebilecek, silebilecek ya da düzenleyebilecek.

Bu değişiklik Gmail hesabına sahip olan Outlook’u kullanıcılarına da bazı öellikler getirdi. Artık kargo ve seyahat bilgileri Focused Inbox özelliği sayesinde daha kolay yönetilebilecek. Bu özelliklerin hepsi şirketin Office Insider Fast programında yer alan Mac kullanıcılarına sunuldu. Ancak Office 365 kullanıcılarının kendi bu özelliği alması için biraz daha beklemesi gerekiyor. Her ne kadar tam çıkış tarihi verilmese de bu yılın ikinci çeyreğinde güncelleme herkese yayınlanacak.