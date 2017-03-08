Microsoft Önümüzdeki Hafta Slack’e Rakip Bir Ürün Çıkaracak

Microsoft Teams adı verilen Slack’in direkt olarak rakibi olacak olan toplu çalışma servisi önümüzdeki hafta Office 365 sahiplerine sunulacak.

Microsofti, 14 Mart tarihinde büyük bir etkinlik ile beraber Teams’i tüm dünyada kullanıma açılacak. Teams aslında geçtiğimiz yılın Kasım ayında deneme olarak kullanılmıştı. Teams, Office ile birlikte yakından çalışarak Slack’e alternatif olacak.

Şirket ayrıca bir etkinlikte internet üzerinden düzenleyecek. Bu etkinlikte Teams kullanıma açılmadan en ince ayrıntılarına kadar detaylı bir şekilde anlatılacak. Teams ile toplu konuşma odalarına Twitter hesabı kullanarak girmek ya da Skype sesli veya görüntülü konuşmalarına erişmek mümkün olacak. Yazılım devinin ayrıca üçüncü parti desteği getirmesi de bekleniyor.