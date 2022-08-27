Microsoft, Kaizala büyük grup mesajlaşma hizmetini Ağustos 2023’ten itibaren durdurmayı planlıyor. Microsoft, Kaizala grup mesajlaşma hizmetini 2018’de başlattı. Sonraki aylarda yetkililer, hizmeti özellikle ön saflardaki çalışanlar için konumlandırdı.

26 Ağustos’ta Microsoft yetkilileri, ortaklarına Kaizala’yı 31 Ağustos 2023 itibariyle fişini çekmeyi planladıklarını söyledi. Bu tarihten sonra hizmete verilen destek ve hizmete erişim durdurulacak. O zamana kadar mevcut Kaizala müşterileri hizmeti kullanmaya devam edebilecek. Ancak bugün, 26 Ağustos itibariyle, Kaizala’ya yeni kiracı alınmayacak; bunun yerine sohbet, toplantılar ve arama için doğrudan Teams’e dahil edilecekler.

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Microsoft’un Microsoft 365 iş ortaklarıyla paylaştığı bir nota göre, “birçok Kaizala kullanıcısı Office 365 veya Microsoft 365 lisanslarına sahip ve bunları tam olarak etkinleştirmedi.” Microsoft, Kaizala’nın durdurulmasını “ortaklarımızın Kaizala kullanıcılarını Teams’e taşıması için bir fırsat” olarak konumlandırıyor. Geçişi kolaylaştırmak için Microsoft, Kaizala’nın Azure Active Directory (AAD) müşterilerinin Teams’i bir yıl boyunca ücretsiz olarak kontrol edebilmeleri için Teams “Keşif” lisanslarını kullanıma sunacaktır.

Kaizala, 2017 yılında bir Microsoft Garaj kuluçka projesi olarak başladı. Özellikle Hindistan pazarı için bir üretkenlik aracı olarak başladı.