Netflix’in yakında çıkacak olan reklam destekli planının abonelik ücreti 7 Dolar ile 9 Dolar (127 lira ve 163 lira) arasında olabilir. Netflix’in planları şu anda aylık 37,99 TL ile 77,99 TL arasında değişmektedir.

Bloomberg’e göre Netflix, gösterilerden önce ve gösteriler sırasında reklam göstermeyi ve saatte yaklaşık dört dakikalık reklam hedeflemeyi planlıyor. Buna karşılık, kablo şirketlerinin saatte yaklaşık 10 ila 20 dakikalık reklamları olacak.

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İzleyiciler, reklamlar oynatılırken bu reklamları atlayamaz veya oynatma kontrollerine erişemez. Netflix ayrıca, tekrarlamamalarını sağlamak için reklam hedeflemeyi sınırlamayı planlıyor.

Reklam destekli plan, lisanslı içeriğin tam kataloğuyla gelmeyebilir ve izleyicilerin çevrimdışı görüntüleme için programları indirmesi pek olası değildir. Netflix, son çeyrekte 200 bin abone kaybettikten sonra reklam destekli planı sunacağını doğruladı.

Kaynak: Bloomberg, MacRumours