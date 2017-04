Microsoft, iMessage için Yeni Bir iPhone Uygulaması Yayınladı

Yazılım devi Microsoft, iPhone modellerine iMessage uygulamasında kullanılmak üzere yeni bir uygulama yayınladığını duyurdu.

Microsoft’un yayınladığı Who’s In uygulaması kullanıcıların iMessage üzerinden bir etkinlik planlamasına yardımcı oluyor. Who’s In Bing üzerinden sinemadaki filmleri ya da restoranları aramanızı sağlıyor.

Who’s In üzerinden kendi etkinliklerinizi oluşturmakta mümkün. Hatta bu etkinliğe diğer arkadaşlarınızı da davet edebiliyorsunuz. Who’s In biraz Google’ın Who’s Down uygulamasına benziyor. Who’s Down yeterli etkileşime sahip olmadığı için kapatılmıştı.

Şirket bu uygulamayı özellikle genç yaştaki kullanıcılar için yayınlamış olsa da ne kadar başarılı olacağı şüpheli. Çünkü gençler genellikle Instagram ve Snapchat varken başka uygulamalara pek bakmıyor. Diğer taraftan Apple ve sosyal medya ya da Microsoft ve sosyal medya uygulamaları pek iyi gitmiyor. Ancak yine de uygulamaya bir göz atmak isteyenler App Store üzerinden indirebilir. app