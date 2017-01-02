Microsoft HoloLens Anahtarlarınızı Bulmaya Yardımcı Olacak

Microsoft’un geliştirdiği arttırılmış gerçeklik başlığı HoloLens ile birlikte Sherlock Holmes vari bir hafızaya sahip olabilmek mümkün olacak.

Microsoft’un yeni patent başvurusu Hololens’in suç dünyasını çökertmek dışında pek çok işe yarayacağını gösteriyor. Patent başvurusuna göre arttırılmış gerçeklik başlığı araba anahtarı gibi küçük eşyaları takip ederek onların yanlış yere bırakmayı engelleyecek. Kısaca cihaz kullanıcının talimatı olmaksızın hayati önem taşıyan nesneleri aklında tutacak.

Patent fikri oldukça basit. HoloLens’in önünde bulunan kameralar odanın uzaysal haritasını çıkarabiliyor ve makine görüşü teknolojisi spesifik objeleri belirleyebiliyor. Kabaca anahtarları masanın üzerine bıraktığınızda HoloLens bunu görüyor ve aklında tutuyor. Evden çıkmak üzere olduğunuzda ise size anahtarların bilinen son konumu veriyor. Böylelikle gazetenin altında kalmış olan anahtar kolaylıkla bulunabiliyor.

Günümüzde veya gelecekte anahtarlara sahip çıkmak için müsrifçe bir yol olarak gözükebilir. Aynı zamanda başlığı sürekli olarak takmak gerekiyor. Eğer başka bir yere bakarken anahtarı düşürürseniz sistem onları göremeyebilir. Böylece siz anahtarın son lokasyonunda aranırken aslında çok yanlış bir yerde olabilirsiniz.