Microsoft, Github sitesinden rahatsız edici çerezleri kaldırıyor

Microsoft, Github internet sitesinde kabul etmeniz ya da reddetmeniz için size sunulan çerez şeridini kaldırıyor. Bu sayede gerekli olmayan çerez bildirimleri kullanıcılara sunulmayacak.

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Github kullanıcılara gereksiz çerez sunmayacak

Github, özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan bir sürüm kontrol ve kaynak kod yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara siteye girdiklerinde “çerezleri kabul et” seçeneği ile daha az karşılaşacak.

Yazılım geliştirme sürecinde geliştiriciler için en önemli konulardan biri de elbette gizlilik ve hız. Github sitesinin siteye girişte çerezleri kabul et ya da etme seçeneklerini sunması site performansı ve hızı açısından negatif bir duruma yol açıyordu. Elbette gizlilik noktasında da geliştiriciler açısından olumsuzluklara yol açıyordu. Platform yönetimi bu durumun farkına varıp bu sorunu çözme noktasında önemli bir adım attı.

Github Ceo’su Nat Friedman, “Github’da geliştiricinin gizliliğini korumak istiyoruz ve çerez afişlerini oldukça rahatsız edici buluyoruz. Bu yüzden bir çözüm aramaya karar verdik ve çok geçmeden bir çözüm yolu bulduk: Gereksiz tüm çerezleri kaldırmak!” şeklinde bir açıklama yaptı. Microsoft tarafından yapılan bu hamle aslında yalnızca basit bir çerez kaldırma hamlesi değil. Bu, sitenin üçüncü taraf analitik hizmetlerine herhangi bir bilgi göndermediği anlamına geliyor.

AB, çerez izni politikaları üzerinde çalışıyorken Github kendi çözümünü çoktan devreye sokmuş durumda. Dileriz tüm internet siteleri bu politikaya ayak uydurur ve sinir bozucu çerezler gizliğimizi ve performansımızı negatif etkilemeden gezinmeye devam edebiliriz.