Microsoft, Windows 10 güncellemelerini zorunlu yapacak

Microsoft, ürün modelinden servis modeline geçme stratejisi nedeniyle; bazı Windows 10 kullanıcıları için artık zorla yapılan güncellemeler alışkanlık oldu.

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Microsoft’un ürün modeli kapsamında çıkardığı son işletim sistemi olan Windows 8.1’den sonra şirket; Windows 10 ile beraber dönemsel aralıklarla güncellemeler yapacağı servis modelli bir işletim sistemi stratejisi izliyor. Bu güncellemeler ile birlikte de sisteme yeni özellikler, ara yüzde yeni değişiklikler ve işlevler ile beraber güvenlik konusunda da geliştirmeler yapılması yolu izleniyor. Böylelikle şirket, birkaç senede bir işletim sistemi çıkartmak yerine; daha uzun vadede düşünüp yıllık iki güncellemeyle birlikte sistemini geliştirme yolunda gidiyor.

Teoride oldukça mantıklı olsa ve pratikte belli karşılığı alınsa da, güncellemelerle gelen bazı hatalar ve sorunlar kullanıcıları güncellemeler konusunda biraz soğutmuşa benziyordu. Dolayısıyla anlık olarak düzgün çalıştıklarında emin oldukları mevcut versiyonlarda kalmayı tercih eden birçok kullanıcı görmek mümkündü. Bu konuda devamlılık sağlamış da olsalar, bir sorun ile karşı karşıyalar. Her bir versiyon Microsoft tarafından belli bir süreye kadar destekleniyor. Bu süre sonunda ise kullanıcı güncelleme yapmaya zorlanıyor.

Windows 1903 kullananlar, artık kullanamayacaklar

Ki bu alanda kullanıcıya çok da fazla alan verilmemeye başlanmış gibi duruyor. Çünkü Windowslatest tarafından gelen yeni bilgilere göre Windows, Aralık ayının sonuna kadar Windows 10 1903 kullanan kullanıcıların sistemlerini 1909 versiyonuna yükseltecek. Buna neden olarak ise versiyonun 18 aylık ömrünü tamamlaması, bundan dolayı da artık desteklenmeyecek olması gösteriliyor.

Ancak Windows 10 1909 versiyonuna geçecek olanlar için çok da endişe edecek bir durum olduğu söylenemez. Çünkü 1903 temelli, dönemsel ve küçük bir güncelleme olan 1909 da şu anda bir süredir ulaşılabilir durumda olup oldukça iyi ve gelişmiş halde. Bununla birlikte, Windows 10 1909 versiyonunun da gelecek sene ilkbahar aylarında desteğinin son bulacağını hatırlatmakta fayda var. O tarihten sonra ise Windows 10 2004 versiyonuna geçiş zorunlu olacak.

Windows’un seneye gelecek olan dönemlik güncellemesinin ise Nisan ve Mayıs ayları arasında geleceği düşünülüyor.