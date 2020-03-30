Microsoft sanal bir etkinlik düzenledi ve Microsoft 365 kişisel ve aile tüketici planlarını tanıttı. Etkinlikte Edge tarayıcısına gelecek bazı yeni özellikler de duyuruldu.

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Microsoft Edge yeni özellikleri!

Şirket COVID-19 salgını nedeniyle sanal olarak düzenlediği bir etkinlikte Edge tarayıcısına gelecek yenilikleri duyurdu. İlk olarak sık kullanılan bağlantılarınızı tek bir yerde gruplamak için kullanabileceğiniz koleksiyonlar özelliğinin mobil cihazlara geleceği açıklandı. Koleksiyonlarınızı iOS ve Android cihazlarınız üzerinden de görüntüleyebilecek ve yönetebileceksiniz. Yaptığınız değişiklikler diğer cihazlarınız üzerinde otomatik olarak güncellenecek. Özelliğin bahar ayının sonlarında Edge Insider’a sunulacağı açıklandı. Microsoft tarafından etkinlikte duyurulan bir başka yeni özellik “Akıllı Kopyalama” olarak adlandırılıyor. Bu özellik ile birlikte kopyaladığınız metinlerin yazı tipi ve metin biçimi de kopyalanabilecek.

Micrososft’un “Password Monitor” şifre izleyici özelliği, parolalarınızın kötü amaçlı web sitelerinde gösterilmesi halinde sizi uyarıyor. Bu özellik otomatik doldurma özelliğiniz aktif olduğu sürece çalışacak şekilde tasarlanmış. Microsoft Edge tarayıcısı üzerinde güvenliği ihlal edilmiş tüm şifrelerinizin bir listesini sağlayacak. Yetkililer şifre izleme özelliğinin birkaç ay içinde geleceğini belirtti.

Microsoft tarafından yapılan etkinlikteki en ilginç duyuru ise görsel bir değişiklik olarak Microsoft’un dikey sekmeler özelliğini getirmesi. Bu özellik ile tüm sekmelerinizi ekranın bir tarafında sıralayabileceksiniz ancak ekranın hangi tarafını kullanacağınızı seçip seçemeyeceğiniz konusunda henüz bir bilgi yok. Bu özellik de birkaç ay içinde Edge Insider kullanıcıları için ulaşılabilir olacak. Tarayıcıların standart tasarımlarından oldukça farklı olan bu yaklaşım ile Microsoft’un Edge tarayıcısını popülerleştirmek için yeni yaklaşımlar denediğini gösteriyor.

Tüm bunlara ek olarak Microsoft Edge kullanıcılarına birtakım ekstra özellikler de sunuyor. Şirketin etkinlikte özellikle vurguladığı şeyler tarayıcının gizlilik modundaki geliştirmeler ve Netflix’i 4K çözünürlük ile izleyebileceğiniz tek tarayıcı olması.