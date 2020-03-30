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Microsoft Edge yeni özellikleri!
Microsoft sanal bir etkinlik düzenledi ve Microsoft 365 kişisel ve aile tüketici planlarını tanıttı. Etkinlikte Edge tarayıcısına gelecek bazı yeni özellikler de duyuruldu.
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Microsoft Edge yeni özellikleri!
Şirket COVID-19 salgını nedeniyle sanal olarak düzenlediği bir etkinlikte Edge tarayıcısına gelecek yenilikleri duyurdu. İlk olarak sık kullanılan bağlantılarınızı tek bir yerde gruplamak için kullanabileceğiniz koleksiyonlar özelliğinin mobil cihazlara geleceği açıklandı. Koleksiyonlarınızı iOS ve Android cihazlarınız üzerinden de görüntüleyebilecek ve yönetebileceksiniz. Yaptığınız değişiklikler diğer cihazlarınız üzerinde otomatik olarak güncellenecek. Özelliğin bahar ayının sonlarında Edge Insider’a sunulacağı açıklandı. Microsoft tarafından etkinlikte duyurulan bir başka yeni özellik “Akıllı Kopyalama” olarak adlandırılıyor. Bu özellik ile birlikte kopyaladığınız metinlerin yazı tipi ve metin biçimi de kopyalanabilecek.
Micrososft’un “Password Monitor” şifre izleyici özelliği, parolalarınızın kötü amaçlı web sitelerinde gösterilmesi halinde sizi uyarıyor. Bu özellik otomatik doldurma özelliğiniz aktif olduğu sürece çalışacak şekilde tasarlanmış. Microsoft Edge tarayıcısı üzerinde güvenliği ihlal edilmiş tüm şifrelerinizin bir listesini sağlayacak. Yetkililer şifre izleme özelliğinin birkaç ay içinde geleceğini belirtti.
Microsoft tarafından yapılan etkinlikteki en ilginç duyuru ise görsel bir değişiklik olarak Microsoft’un dikey sekmeler özelliğini getirmesi. Bu özellik ile tüm sekmelerinizi ekranın bir tarafında sıralayabileceksiniz ancak ekranın hangi tarafını kullanacağınızı seçip seçemeyeceğiniz konusunda henüz bir bilgi yok. Bu özellik de birkaç ay içinde Edge Insider kullanıcıları için ulaşılabilir olacak. Tarayıcıların standart tasarımlarından oldukça farklı olan bu yaklaşım ile Microsoft’un Edge tarayıcısını popülerleştirmek için yeni yaklaşımlar denediğini gösteriyor.
Tüm bunlara ek olarak Microsoft Edge kullanıcılarına birtakım ekstra özellikler de sunuyor. Şirketin etkinlikte özellikle vurguladığı şeyler tarayıcının gizlilik modundaki geliştirmeler ve Netflix’i 4K çözünürlük ile izleyebileceğiniz tek tarayıcı olması.
Genel
Microsoft bulut hizmetlerinin kullanımında %775’lik artış!
Microsoft Teams uygulamasının video çözünürlüğünde yapılan değişikliğin yanı sıra Xbox tarafında da düzenlemelere gidiyor.
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Microsoft bulut hizmetlerinin kullanımında %775’lik artış!
Microsoft devam eden Corona virüs salgını nedeniyle bulut hizmetleri için büyük bir talep olduğunu açıkladı. Microsoft Azure blog yazısında şunları söyledi: “Karantina veya sosyal mesafe uygulaması yapılan bölgelerde bulut hizmetlerimizin kullanımında %775’lik bir artış mevcut.” Bu talep artışı Windows sanal masaüstü kullanımı, Microsoft Teams, Xbox Game Pass, Xbox Live ve Mixer kullanıcı sayılarından geliyor.
Microsoft bu olağan dışı talep karşısında bulut hizmetlerini düzenlemeye başladı. Xbox destek notunda şu ifadeler yer almakta: “Denetlemeyi kolaylaştırmak ve topluluğumuz için en iyi deneyimi sağlamak için küçük ayarlamalar yapıyoruz. Geçici olarak oyuncu resmi, oyuncu kulüplerinin resimleri ve arka plan düzenlemelerini kullanıma kapattık.”
Mevcut Xbox oyuncularının oyuncu resimleri konusunda bir sorun yaşanmamakta ancak Xbox Live platformuna yeni katılan oyuncu sayısı çok fazla olduğu için şirket, yeni resim yüklemeyi kapatarak moderasyon ekibinin yükünü hafifletmeye çalışıyor. Microsoft ayrıca oyun güncellemelerinin yoğun olmayan saatlerde verilmesi üzerine Xbox platformunda oyun yayınlayan firmalar ile birlikte çalıştığını açıkladı. Sony de genel internet hızlarının korunmasına yardımcı olmak için PlayStation oyun indirmelerini yoğun saatlerde yavaşlatarak benzer bir yaklaşım izlemişti.
Microsoft geçtiğimiz hafta müdahale ekipleri ve acil durum hizmetleri için bulut erişimine öncelik vereceğini ve Microsoft Teams’i çalışır durumda tutmanın öncelikleri olduğunu açıklamıştı. Teams uygulamasının kullanımı bir hafta içerisinde 12 milyon arttı ve Microsoft Teams başlangıçta bazı kesintilere uğradı. Şirket şimdi bulut uygulamalarının kapasitesini ve güvenilirliğini artırmak için ekiplerinin çalışma şekillerini geçici olarak değiştirdi. Microsoft kullanıcıların varlığının kontrol edilmesi ve Teams video çözünürlükleri gibi bir takım özelliklerde geçici ayarlamalar yaptıklarını da ekledi.
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Normal tavanlı 2021 Fiat 500e, kamuflajlı olarak yakalandı!
%100 elektrikli olan Fiat 500e modeli, ilk olarak kayar kumaş tavanlı cabrio haliyle tanıtılmıştı. Şimdilerde ise “hard-top” olarak tabir edilen normal tavanlı hali test edilirken görüntülendi.
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Aslında cabrio modelle normal tavanlı model, aralarındaki ufak farklılıklar dışında aynı görünüyor. Bu farklar ise arka kanat ve sabit tavandaki anten oluyor.
Normal tavanlı modelde, cabrio modeldeki ekstra tavan mekanizması olmadığı için haliyle fiyat biraz daha uygun hale gelecek. Fiyat hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Fakat yukarıda linki bulunan haberde de bahsettiğim, sınırlı sayıdaki “Fiat 500 La Prima” modelinin İtalya’daki satış fiyatı 37 bin 900 € olarak açıklanmıştı. Normal tavanlı modelin, bu fiyattan çok daha ucuz olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
116 beygirlik elektrik motoru olan 500e, 42 kWh lityum iyon pillere sahip. 500e Cabrio’nun WLTP standartlarına göre 320 km‘lik sürüş menzili bulunuyor. Ayrıca 0-100 km/s değeri 9 saniye ve elektronik olarak sınırlandırılmış 150 km/s maksimum hıza sahip.
Yeni 500e’de dokunmatik ekranlı 10.25 inçlik UConnect 5 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Seviye 2 yarı otonom sürüş yeteneği, akıllı telefon entegrasyonu ve üst sınıf döşemeler gibi özellikler donanım paketlerinde standart veya opsiyon olarak alınabilecek.
Aracın birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.
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Elektrikli crossover 2021 VW ID.4 test edilirken görüntülendi!
Volkswagen’in %100 elektrikli crossover modeli ID.4, kamuflajlı olarak karda test edilirken görüntülendi.
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Her ne kadar kamuflajıyla Opel Grandland X‘ benzetilmeye çalışılsa da bu ayın başında üreticinin yayınladığı resimlerden, aracın neye benzediği konusunda fikir sahibiyiz.
ID.4’ün ince farlarla çevrili ve tamamen kapalı bir ön ızgaraya sahip olacağını görmüştük. Ayrıca crossover görünüşünü tamamlamak adına bazı siyah plastik parçalara ve sahte hava girişleri gibi detayları da bulunuyor.
Aracın önden arkaya kadar uzanan omuz çizgisi, kaslı görünümü tamamlıyor. Ayrıca arkaya doğru eğimli tavanı, tavanın bitiminde yer alan spoyleri ve ince ışıklı bir şeritle birbirine bağlı, üç boyutlu arka farlar dikkat çeken diğer detaylar.
Volkswagen, ID.4’ün performans detaylarıyla ilgili fazla bir şey söylemedi. Fakat MEB platformunu kullanacak olan araç, başlangıçta arkadan itişli olarak piyasaya sürülecek. Dört tekerlekten çekişli model ise daha sonra gelecek ve iki adet elektrik motora sahip olacağı için biraz daha güçlü olacak.
Üreticinin dediklerine bakılırsa WLTP‘ye göre 500 km gibi bir menzile sahip olan ID.4’ün arkadan çekişli olan modellerde 201 beygir ve 310 Nm tork, dört tekerlekten çekişli modellerde ise 302 beygir ve 450 Nm tork üreten ünitelerin yer alacağını söyledi.
ID.3’ün aksine ID.4, Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da üretilen ve satılan küresel bir model olacak. Bu yıl içinde olması planlanan Avrupa lansmanından sonra, 2022‘de Kuzey Amerika‘da üretimine başlanacak.