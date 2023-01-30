Microsoft Edge, küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor. Firmanın bir süredir üzerinde harıl harıl çalıştığı “Phoenix” (Anka Kuşu) projesi ortaya çıktı. Edge tarayıcısını Windows 11’in tasarım diline uygun hale getirmeyi amaçlayan proje, Edge’e tamamen yeni bir arayüz getiriyor.

Microsoft Edge Modern Bir Görünüme Kavuşuyor!

Küllerinden doğmasıyla ünlü olan Anka Kuşu efsanesini çok kez duymuşsunuzdur. Internet Explorer’dan görevi devralan Edge tarayıcısı, birçok kullanıcının “yavaş” olarak nitelendirdiği Internet Explorer’ın devamı olarak görülmüştü. Edge’in kullanım oranları, bu nedenle Chrome ve Firefox gibi tarayıcıların gerisinde kalmıştı.

Görünen o ki, Microsoft cephesi Edge Phoenix projesiyle beraber bu algıyı tamamen yıkmak ve Edge’i küllerinden yeniden diriltmek istiyor. Firmanın geçen yazdan beri üzerinde çalıştığı projenin bazı özellikleri halihazırda cihazlarda yüklü olan Edge tarayıcılarında bazı “bayrakların” aktif edilmesiyle birlikle kullanılabiliyordu.

Bunlardan biri, yuvarlak hatlı tasarıma geçmeyi sağlayan bir özellikti. Bu özellik son zamanlarda birçok firmanın arayüz tasarımında sıkça gördüğümüz yuvarlak hatlı tasarımı Edge tarayıcısına getiriyordu. Bunun yanında bir de “Bölünmüş Görünüm” özelliği ortaya çıkmıştı. Bu görünüm sayesinde tek bir pencerede iki ayrı sekme aynı anda görüntülenebiliyordu.

Firmanın Edge Phoenix ile yapacağı iyileştirmelerin bunlarla sınırlı kalmayacağını söylemek mümkün. Öyle ki, Edge tarayıcısına kullanıcıların tarayıcıyı günde ne kadar kullandıklarını gösteren bir menü eklenecek. Adına “Aktivite Merkezi” denmesi beklenen bu özelliğin kullanıcıların ekran başında geçirdiği zamanı, hangi türde siteleri ziyaret ettiğini ve en çok neleri aradığını gösteren bir özet ekranı olduğunu söylemek mümkün.

Windows Entegrasyonu İyileşiyor!

Edge Phoenix sürümünde tarayıcının Windows ile olan iletişiminin de iyileşeceğini söyleyelim. Yeni sürümle beraber Edge ayrı bir uygulamadan ziyade işletim sisteminin gerçek bir parçasıymış gibi davranacak.

Buna göre, paylaşım menülerinde Edge öne çıkarılacak ve linklerin Edge tarayıcı ile açılmasına öncelik verilecek. Ayrıca arayüzde Edge’in daha fazla öne çıkarılması ve uygulama ikonunun değişmesi de gündemde.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Edge son dönemde kendini geliştirebildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!