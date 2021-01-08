Microsoft Edge önemli bir özelliğini geri getiriyor

Microsoft, Edge tarayıcısına getireceği yeni güncellemeyle birlikte tarayıcının en güzel özelliklerinden birini geri getiriyor. Üstelik mobil cihazlar için ise geliştirilmiş dokunma desteği geliyor.

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Tarayıcı, UWP Edge ve legacy sürümlerinde bazı PDF özelliklerine sahipti. Ancak sonrasında Chromium sistemine geçilmesinin ardından bu gibi özellikler Microsoft tarafından ortadan kaldırılmıştı. Şimdi ise yeni gelecek güncellemeyle şirket bu özellikleri tekrardan tarayıcıya getirecek. Her ne kadar Edge bilindik PDF düzenleyicilerinin özelliklerinden bazılarına hala sahip olmasa da, yine de bunun iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

Bahsettiğimiz önceki versiyonunda Edge tarayıcısı dosyaları iki kısımlı şekilde görüntülemeye, işlevli bir şekilde yaklaştırıp uzaklaştırmaya ve PDF içindeki önemli bilgileri vurgulamaya izin veriyordu. Tarayıcının şimdiki Chromium versiyonunda artık bunları yapmak mümkün olabilecek. Aynı zamanda Microsoft, PDF dosyaları için kelime arama aracını da geri getirecek. Böylece Edge kullanıcıları PDF dosyalarında sayfanın üst tarafında kelime aramalarına imkanı sağlayan arama bölümünü bulabilecekler.

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Microsoft Edge yenilikleri bunlar ile bitmiyor

Tarayıcıya gelen yenilikler sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Birkaç ay önce Microsoft Edge, internet sitesi üzerinden ekran görüntüsü almaya izin veren Web Capture isimli bir işlevi test etmeye başlamıştı. Bu özelliği daha da geliştirmek amacıyla şirket, Web Capture ile alınan görüntüler üzerinde çizim yapma şansı tanıyacak bir işlev üzerinde daha çalışıyor. Bu da özellikle dokunmatik ve kalem destekli cihazlar için önemli bir gelişme.

Bu yeni özellik ise Microsoft Edge tarayıcısının Canary versiyonunu kullanan kişiler için erişebilir hale gelecek. Genel kullanıcılar için ise muhtemelen gelecek bir güncellemeyle birlikte tarayıcıya dahil edilecek.

Microsoft, Edge tarayıcısında geçen sene Chromium sistemine geçtiğinden beri yeni özellikler ve işlevleri tarayıcıya getirmeye devam ediyor. Dolayısıyla duruma bu gelişmelerle birlikte bakacak olursak, şirketin tarayıcıya getireceği başka özelliklerin yanında UWP Edge versiyonundaki bazı işlevlerin de yeni tarayıcıda yerlerini almaları oldukça muhtemel.