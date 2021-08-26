Genel
Microsoft Edge ile PDF’e Metin Ekleyebileceksiniz
Microsoft Edge, Windows ve macOS’ta üçüncü parti uygulama kullanmadan PDF belgelerine metin eklemenizi sağlayacak yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Bu özelliğe “Metin Ekle” adını verdi ve Microsoft Edge Canary sürümünü kullanan kullanıcılara sundu.
Microsoft Edge, her zaman Google Chrome ve Firefox’tan daha iyi bir PDF düzenleme/görüntüleme deneyimi sunmuştur. PDF belgelerini görüntüleme ve düzenleme özelliği kullanışlı bir özelliktir, ancak bazı sınırlamaları vardı. Örneğin, PDF’yi düzenlemek ve metin eklemek istiyorsanız, Adobe Acrobat Reader gibi üçüncü parti uygulama kullanmanız gerekmekteydi.
Neyse ki Microsoft, geri bildirimleri dinledi ve gelecek güncelleme, PDF belgelerindeki özel metin kutuları eklememize olanak sağlayacak. Bu özellik, özellikle PDF form dosyaları aldığınızda kullanışlı, ancak kısıtlamalar nedeniyle belgedeki metinlerin hiçbirini tamamlayamazsınız.
Çözüm olarak, PDF’nin metin alanlarını bulunmadığı boşluklara yeni özellik olan “Metin Ekle” özelliğini kullanabileceksiniz.
Bir metin eklemek için, PDF belgesini Microsoft Edge 94 (Canary) uygulamasını açın ve yukarıda ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi sağ üstte bulunan “Metin Ekle” seçeneğini seçin. Bunun yerine belgede herhangi bir yere sağ tıklayarak da yazmaya başlayabilirsiniz. İşiniz bittiğinde belgeyi kaydedebilir, yazdırabilir veya e-posta ile gönderebilirsiniz.
Edge ayrıca yazı tipi boyutunu, karakterler arası yoğunluğu ve metin rengini değiştirmenize olanak sağlıyor.
Microsoft’un yol haritasına göre bu özelliği Edge 94 sürümü ile kullanıma sunulacak ancak şu anda geliştirilme aşamasında.
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Microsoft Edge’e Gelen Diğer PDF Geliştirmeleri
Yol haritasına göre Microsoft Edge 95, yeni PDF görüntüleme ve mockup deneyimi sunacak. Güncellemenin bir parçası olarak, taranmış belgeler gibi kısıtlı bir PDF belgesinin bölümlerini vurgulamanıza izin verecek yani yeni serbest biçimli vurgulama kalemleri bekleyebilirsiniz.
Bunun yanında, Microsoft Edge 94 sütun stilini değiştirme özelliğine sahip gelişmiş bir Tam Ekran Okuyucu özelliğini getirecek. Örneğin, sütunları genişletebilir ve dar, orta veya geniş olmak üzere üç stil arasında geçiş yapabileceksiniz.
Edge, etkin olmayan tarayıcı sekmelerini bir dakikadan daha kısa bir süre kullanılmadığında uyku moduna alma yeteneği için uyku sekmeleri iyileştirmeler de alıyor.
Edge’nin tüm bu gelişmiş tam ekran okuma, uyku sekmeleri ve yeni PDF özelliklerini içeren büyük güncelleme Eylül’ün son haftası kullanıma sunulmak üzere yol haritasına eklendi.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Beklenenden Daha Pahalı Olabilir!
DigiTimes tarafından belirtilmeyen kaynaklara atıfta bulunan yeni bir rapor, Tayvanlı bir yarı iletken üretim şirketi ve Apple için iPhone telefonların işlemci üreticisi olan TSMC’nin gelişmiş 7nm altı işlemleri için teknolojilerinin fiyatlarını artırıyor olabileceğini iddia ediyor.
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TSMC’nin müşterilerinden biri Apple ve Apple Insider tarafından belirtildiği gibi, iPhone 13’e güç vermesini beklediğimiz muhtemelen 5nm sürecinde geliştirilecek olan Apple A15 işlemcisi fiyat artışından etkilenebilir ve buna karşılık iPhone 13’ün fiyat etiketi de beklenenden çok daha yüksek bir şekilde olabilir. Bilindiği üzere dünyada Covid19 ile başlayan pandeminin etkileri her sektörde görülmeye başlamıştı. Teknoloji de etkilenen sektörler arasında yer aldı. Oluşan küresel bir çip kıtlığının ortasında TSMC’nin müşterilerine, özellikle 7nm altı işlemcilerde %3 ile %5 arasında bir maliyet artış görmekle birlikte %30’a varan fiyat artışları beklemelerini söylediği bildiriliyor.
Bu bilgilerin doğru olup olmadığı ve bunun sonucunda iPhone 13’ün bu üretim maliyetlerinden etkilenip etkilemeyeceği, büyük olasılıkla önümüzdeki ay yapılacak olan yeni Apple etkinliğinde öğreneceğiz. iPhone 13, 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 mini, en son söylentilere göre Apple yine sanal bir etkinlik yapacak. Etkinliğin yapılacağı tarihin ise 14 Eylül Salı günü yapılması planlanıyor.
Yeni iPhone 13 ailesinde bizleri neler bekliyor?
Daha önce Apple, iPad Pro modellerine koyduğu ProMotion 120Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar yumuşak kaydırma ve gelişmiş animasyon efektleri sunacak. Bataryaları daha fazla tüketen bir gelişme olsa da, Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit (LTPO) ekran panelinin kullanılması sayesinde yenileme hızının değişken olmasını sağlayarak ekranda e-posta veya metin gibi sabit biriçerik olduğunda pil ömründen tasarruf sağlıyor. LTPO ekran paneli, iPhone 13 modellerinin her zaman açık bir ekrana sahip olmasına da izin verecek.
Kamera kısmında iPhon 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde zoom kapasitesinin arttırılması ve makro yeteneğine sahip olması beklenenler arasında. Ek olarak 20W hızl şarj desteğinin de yeni modellerle birlikte artması beklenenler arasında. Bununla birlikte seride yeni renklerin olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.
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Genel
Windows 11’de, Windows Defender Açılmama Sorunu Nasıl Çözülür?
En son Windows 11 önizleme sürümünde, Windows Defender’ı etkileyen kritik bir güvenlik hatasıyla birlikte geliyor. Hem Dev hem de beta sürümlerinde piyasaya sürülecek en son yapı olan Build 20000.120’de Windows Defender ile ilgili bir sorun yaşanmakta.
Ayarlar içerisinden Gizlilik ve Güvenlik bölümünden Windows Güvenliği sekmesine gidiyoruz ve ulaştığımız ekranda Windows Güvenliğini Aç butonuna bastığımızda uygulamayı açmak yerine windowsdefender bağlantısını açmak için uygulama seçmek için bir pencere ile karşılaşılıyor. Normalde bu uyarı penceresi, dosya uzantısı varsayılan uygulamalar tarafından desteklenmeyen bir dosyayı açmaya veya dosyaya erişmeye çalıştığımızda ortaya çıkan pencerenin aynısı. Windows Defender için varsayılan bir program olmadığından kullanıcılar için değişik bir an yaşandı.
Windows’un temel öğelerinden biri olan Windows Defender’ın bu hatayı vermesi kullanıcılar endişe yarattı. Microsoft’un bir sonraki güncellemelerinde bu sorunu düzelteceğini eminiz.
İçindekiler
Windows 11’in Güvenliği ve Windows Defender’in Sorunları
Microsoft, temel olarak 2017’den önce piyasaya sürülen tüm işlemcileri engelleyen şaşırtıcı derecede yüksek donanım gereksinimleriyle Windows 11‘de güvenlik konusunda her şeyi yaptı. Anakartınızda veya CPU’nuzda Güvenli Yükleme ile birlikte TPM 2.0 olmasını istedi. Bu tür bir özellik, Windows 11’i resmi olarak çalıştırabilen cihazları önemli ölçüde sınırladı ancak Microsoft, bunun kötü amaçlı yazılımlara, virüslere, fidye yazılımlarına ve diğer güvenlik tehditlerine karşı daha güçlendirilmiş güvenlik ve koruma sağlayacağını söylüyor.
Windows 11’de böyle ilkel bir sorunu görmek ise oldukça şaşırtıcı. Ancak, bu sorun, Windows’un erken bir derlemesinde, halka yönelik olmadığı için bulundu, bu nedenle o kadar büyük bir sorun değil. Çünkü kullanıcılar hatalar ile karşılaşabileceğini bilerek işletim sistemini yüklemekte.
Windows Defender Kötü Bir Giriş Yaptı
Windows 11, ilk önizleme derlemesinin yayınlanmasından bu yana Windows Defender ile ilgili çeşitli sorunlarla boğuştu. Pek çok kullanıcı, sistemlerini her açtıklarında Windows Defender’da Gerçek zamanlı korumayı açmaları gerektiğini bildirdi. Başka bir sorun da , sisteminizde virüs gibi bir anormallik algıladığında Microsoft’un sunucularına otomatik olarak veri gönderen ve sistemin her yeniden başlatılmasından sonra kapanmasını sağlayan Otomatik Örnek Gönderme hizmetiyle ilgiliydi.
Bu sorunlar, diğerleriyle birlikte, Windows 11‘in kullanıcıdan kullanıcıya değişen ve bunlar da daha ilk sürümlerinde olduğu için son sürümlerine kadar Microsoft tarafından çözülmüş bulunmaktadır. Ancak şu anki Windows Defender sorunu yenidir ve henüz yama yapılmamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, neyse ki, sorunu gidermek için kolay bir çözüm var.
Windows Defender’ın Açılır Pencere Sorununun Düzeltilmesi
- Windows simgesine tıklayın,
- Arama yerine “PowerShell” yazın,
- Başlat menüsüne gelen “PowerShell” uygulamasına sağ tıklayın ve “Yönetici Olarak Çalıştırın”,
- Aşağıda bulunan kodu kopyalayın, PowerShell’e yapıştırın ve Enter’a basın
Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Sıfırla-AppxPackage
Komut çalışacak ve sorunu çözecektir. Şimdi, Windows 11’de Windows Güvenlik Düğmesini Aç’a tıkladığınızda size Windows Defender için açılır bir pencere değil uygulamasını açacaktır.
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