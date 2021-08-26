Microsoft Edge ile PDF’e Metin Ekleyebileceksiniz

Microsoft Edge, Windows ve macOS’ta üçüncü parti uygulama kullanmadan PDF belgelerine metin eklemenizi sağlayacak yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Bu özelliğe “Metin Ekle” adını verdi ve Microsoft Edge Canary sürümünü kullanan kullanıcılara sundu.

Microsoft Edge, her zaman Google Chrome ve Firefox’tan daha iyi bir PDF düzenleme/görüntüleme deneyimi sunmuştur. PDF belgelerini görüntüleme ve düzenleme özelliği kullanışlı bir özelliktir, ancak bazı sınırlamaları vardı. Örneğin, PDF’yi düzenlemek ve metin eklemek istiyorsanız, Adobe Acrobat Reader gibi üçüncü parti uygulama kullanmanız gerekmekteydi.

Neyse ki Microsoft, geri bildirimleri dinledi ve gelecek güncelleme, PDF belgelerindeki özel metin kutuları eklememize olanak sağlayacak. Bu özellik, özellikle PDF form dosyaları aldığınızda kullanışlı, ancak kısıtlamalar nedeniyle belgedeki metinlerin hiçbirini tamamlayamazsınız.

Çözüm olarak, PDF’nin metin alanlarını bulunmadığı boşluklara yeni özellik olan “Metin Ekle” özelliğini kullanabileceksiniz.

Bir metin eklemek için, PDF belgesini Microsoft Edge 94 (Canary) uygulamasını açın ve yukarıda ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi sağ üstte bulunan “Metin Ekle” seçeneğini seçin. Bunun yerine belgede herhangi bir yere sağ tıklayarak da yazmaya başlayabilirsiniz. İşiniz bittiğinde belgeyi kaydedebilir, yazdırabilir veya e-posta ile gönderebilirsiniz.

Edge ayrıca yazı tipi boyutunu, karakterler arası yoğunluğu ve metin rengini değiştirmenize olanak sağlıyor.

Microsoft’un yol haritasına göre bu özelliği Edge 94 sürümü ile kullanıma sunulacak ancak şu anda geliştirilme aşamasında.

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Microsoft Edge’e Gelen Diğer PDF Geliştirmeleri

Yol haritasına göre Microsoft Edge 95, yeni PDF görüntüleme ve mockup deneyimi sunacak. Güncellemenin bir parçası olarak, taranmış belgeler gibi kısıtlı bir PDF belgesinin bölümlerini vurgulamanıza izin verecek yani yeni serbest biçimli vurgulama kalemleri bekleyebilirsiniz.

Bunun yanında, Microsoft Edge 94 sütun stilini değiştirme özelliğine sahip gelişmiş bir Tam Ekran Okuyucu özelliğini getirecek. Örneğin, sütunları genişletebilir ve dar, orta veya geniş olmak üzere üç stil arasında geçiş yapabileceksiniz.

Edge, etkin olmayan tarayıcı sekmelerini bir dakikadan daha kısa bir süre kullanılmadığında uyku moduna alma yeteneği için uyku sekmeleri iyileştirmeler de alıyor.

Edge’nin tüm bu gelişmiş tam ekran okuma, uyku sekmeleri ve yeni PDF özelliklerini içeren büyük güncelleme Eylül’ün son haftası kullanıma sunulmak üzere yol haritasına eklendi.