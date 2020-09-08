Microsoft, oyun açılışını hızlandıran DirectStorage’ı PC’ye getiriyor

Microsoft, mevcut haliyle sadece Xbox platformunda sunduğu DirectStorage teknolojisini Windows PC’lere getireceğini açıkladı. DirectStorage sayesinde Windows’ta oyun oynamak, çok daha hızlı olacak.

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Microsoft, yakın zamanda yayınladığı bir blog gönderisinde, Xbox için tasarladığı DirectStorage teknolojisini Windows’a da getireceğini açıkladı.

Kısaca ifade etmek gerekirse DirectStorage, oyunlardan gelen veriler ve bilgiler için eşzamanlı istekleri işleyerek, bant genişliğinin daha verimli kullanımına sebep olan ve dolayısıyla önemli ölçüde artırılmış hızlar sunan bir API teknolojisi. Bunun nimetlerinden normalde, bünyesinde barındırdığı yüksek hızlı SSD sayesinde şu ana kadar Xbox Series X faydalanabiliyordu.

Ancak Microsoft, NVMe dünyasındaki heyecan verici gelişmelerin sonucunda, birden çok giriş / çıkış (I/O) kuyruğu oluşturabilmesini sağlayan Velocity Architecture mimarisi için tasarladığı API’ı Windows’a getirmeye karar verdi.

Microsoft, DirectStorage’ı PC’ye getiriyor

Microsoft mevcut depolama çözümlerinin, birden fazla I/O istekleri için yetersiz olduğunu ve bundan dolayı oyunların darboğazlar yaşayarak NVMe’nin yüksek hızlarından faydalanmasını engellediğini söylüyor. Öyle ki şirket, mevcut depolama API’larını kullanan oyunların üst seviye PC’lerle bile ardışık I/O düzenini tam olarak karşılayamadığının da altını çiziyor.

İşte DirectStorage, tam burada devreye girecek. Bu API’ın oyunlara katacağı iki fayda var; uzun yükleme sürelerini ortadan kaldırmak ve ve oyunlardaki gözle görülen detayları artırmak. Bir oyundaki karakterin dokuları veya deniz görüntüsündeki ayrıntılar fark etmeksizin, her ikisinin de temelde GPU’nun işlemesi gereken veriler olduğunu biliyoruz.

Microsoft tarafından ifade edildiğine göre her iki durumda da, önceki nesil oyunların 50 MB/sn düzeyinde bir akış sınırı var. Bu da daha küçük 64k blok boyutları için saniyede sadece yüzlerce G/Ç isteğini karşılayabilmesi anlamına geliyor. Tam bant genişliğinden yararlanmak için çoklu gigabayt ve destekli NVMe sürücülerle bu, saniyede on binlerce I/O isteğine ulaşabiliyor. DirectStorage API’ı ise istek başına NVMe ek yükünü azaltması sayesinde NVMe sürücüsünden GPU’ya kadar tüm ardışık düzen boyunca performansı en üst düzeye çıkarabiliyor.

Ek olarak Microsoft, DirectStorage’ın Windows’ta DirectX 12 Ultimate ile birlikte çalışacağının da altını çizdi. Böylelikle gelecekte bu yeni API’den yararlanan oyunlar, eski standartların gazabına uğramaksızın modern depolama çözümlerinin etinden sütünden faydalanabilecek.