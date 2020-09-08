Oyun
Microsoft, oyun açılışını hızlandıran DirectStorage’ı PC’ye getiriyor
Microsoft, mevcut haliyle sadece Xbox platformunda sunduğu DirectStorage teknolojisini Windows PC’lere getireceğini açıkladı. DirectStorage sayesinde Windows’ta oyun oynamak, çok daha hızlı olacak.
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Microsoft, yakın zamanda yayınladığı bir blog gönderisinde, Xbox için tasarladığı DirectStorage teknolojisini Windows’a da getireceğini açıkladı.
Kısaca ifade etmek gerekirse DirectStorage, oyunlardan gelen veriler ve bilgiler için eşzamanlı istekleri işleyerek, bant genişliğinin daha verimli kullanımına sebep olan ve dolayısıyla önemli ölçüde artırılmış hızlar sunan bir API teknolojisi. Bunun nimetlerinden normalde, bünyesinde barındırdığı yüksek hızlı SSD sayesinde şu ana kadar Xbox Series X faydalanabiliyordu.
Ancak Microsoft, NVMe dünyasındaki heyecan verici gelişmelerin sonucunda, birden çok giriş / çıkış (I/O) kuyruğu oluşturabilmesini sağlayan Velocity Architecture mimarisi için tasarladığı API’ı Windows’a getirmeye karar verdi.
Microsoft, DirectStorage’ı PC’ye getiriyor
Microsoft mevcut depolama çözümlerinin, birden fazla I/O istekleri için yetersiz olduğunu ve bundan dolayı oyunların darboğazlar yaşayarak NVMe’nin yüksek hızlarından faydalanmasını engellediğini söylüyor. Öyle ki şirket, mevcut depolama API’larını kullanan oyunların üst seviye PC’lerle bile ardışık I/O düzenini tam olarak karşılayamadığının da altını çiziyor.
İşte DirectStorage, tam burada devreye girecek. Bu API’ın oyunlara katacağı iki fayda var; uzun yükleme sürelerini ortadan kaldırmak ve ve oyunlardaki gözle görülen detayları artırmak. Bir oyundaki karakterin dokuları veya deniz görüntüsündeki ayrıntılar fark etmeksizin, her ikisinin de temelde GPU’nun işlemesi gereken veriler olduğunu biliyoruz.
Microsoft tarafından ifade edildiğine göre her iki durumda da, önceki nesil oyunların 50 MB/sn düzeyinde bir akış sınırı var. Bu da daha küçük 64k blok boyutları için saniyede sadece yüzlerce G/Ç isteğini karşılayabilmesi anlamına geliyor. Tam bant genişliğinden yararlanmak için çoklu gigabayt ve destekli NVMe sürücülerle bu, saniyede on binlerce I/O isteğine ulaşabiliyor. DirectStorage API’ı ise istek başına NVMe ek yükünü azaltması sayesinde NVMe sürücüsünden GPU’ya kadar tüm ardışık düzen boyunca performansı en üst düzeye çıkarabiliyor.
Ek olarak Microsoft, DirectStorage’ın Windows’ta DirectX 12 Ultimate ile birlikte çalışacağının da altını çizdi. Böylelikle gelecekte bu yeni API’den yararlanan oyunlar, eski standartların gazabına uğramaksızın modern depolama çözümlerinin etinden sütünden faydalanabilecek.
Donanım
Uygun fiyatlı yeni nesil konsol: Xbox Series S
Xbox Series X ve PlayStation 5 ile yeni nesil konsollar merakla beklenirken Türk kullanıcıları fiyatları nedeniyle fazlasıyla çekiniyordu. Fakat daha önce de söylentilere konu olan “uygun fiyatlı Xbox modeli” Xbox Series S duyuruldu. 299 dolar fiyat etiketiyle yeni nesile selam çakan Xbox, Series S’in tasarımını da resmen paylaştı.
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Xbox Series S özellikleri
Sony kanadı PlayStation 5 ile yeni nesile merhaba diyecekken, Microsoft kanadı böylece resmen iki farklı konsol ile yeni nesile geçiş yapacak. Xbox Series X dikdörtgen prizma şekli ile daha önce duyurulmuştu, şimdi ise Xbox One S’e benzer tasarımla gelen Xbox Series S, diğer iki konsoldan daha uygun fiyata geliyor.
10 Kasım 2020 tarihinde 299 dolar fiyatla satışa çıkacak olan Series S, yeni nesilin odak noktası gibi görünen 4K oyunculuk yerine daha performanslı 2K 60 fps oyunculuğu sunacak. 4 TFLOP gücünde olan Series S, 20 işlem ünitesi, Navi RDNA 2.0 GPU ile geliyor. Depolama tarafında Series X ve PS4 gibi PCIe 4.0 SSD kullanacak olan Series S, bu konuda da oldukça hızlı olacak.
Xbox Series S Türkiye fiyatı
Şu an için Türkiye fiyatı ile alakalı bir bilgi bulunmasa da 500 dolar olması beklenen Xbox Series X ve PlayStation 5’in 7.000 TL olarak fiyat etiketi çıkmasından yapacağımız hesap ile 4.250 TL civarında bir fiyatlandırma ile ülkemizde satılacağını söyleyebiliriz. Bu hesabı bugünün kur değerine göre yaptığımızı da belirtelim. İlerleyen dönemlerde olası vergilendirme ve kur değişikliğine göre bu fiyatlandırma değişebilir.
Oyun
PUBG Mobile 1.0; yeni hile önleme yazılımıyla beraber tüm detaylar
PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı, güncelleme beraberinde pek çok yenilik getiriyor. Bu yenilikler arasından en önemlisi ise, oyunun hile önleme yazılımının daha fazla güçlendirilmesi oldu.
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Tencent Games, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile için yayınladığı New Era kod adlı 1.0 sürüm güncellemesiyle, oyuna çeşitli yenilikler ekledi. Güncelleme notlarında göze çarpan önemli detay ise oyundaki hile önleme yazılımının güçlendirilmesi oldu. Yenilenen haliyle hile önleme yazılımı, hem oyun içi hilelerinin yapılmasını zorlaştırıyor hem de hile tespiti yaparken oyunun performansında yaşanacak düşüşü de minimuma indiriyor.
Geliştiriciler, “New Era” başlığıyla duyurdukları yeni PUBG Mobile 1.0 yenilikleri hakkında Twitter hesabından notlar paylaştı. Paylaşımda yeni hile yazılımının, hilecilerin sıkça kullandığı Cheat Z, Cheat M, Grass Hack ve Auto Aim yöntemlerini daha iyi tespit edebileceği vurgulanıyor.
Ayrıca PUBG Mobile 1.0 güncellemesiyle gelen tek yenilik bu değil; oyun köklü bir biçimde grafik iyileştirmeleri ve sistem performansını artıran küçük dokunuşlar da içeriyor. Örneğin şu anki haliyle PUBG Mobile’ın hile önleme yazılımı, hile yapan kullanıcıları tararken oyunda rahatsız edici bir performans düşüşü yaşanıyordu. PUBG Mobile 1.0′da ise bu performans düşüşü sorunu da ortadan kalkıyor.
PUBG Mobile 1.0 güncelleme notları
Oyunun motorunu ilgilendiren güvenlik sorunlarını ve hile yazılımlarını da ortadan kaldırmayı amaçlayan PUBG Mobile 1.0′ın öne çıkan detayları şu şekilde:
Video İnceleme Sistemi
Video İnceleme Sistemi olarak adlandırılan yeni özellik, kısa bir süre içinde kullanıma sunulacak. Bu özellikle beraber geliştiriciler, oyuncuların maç tekrarlarını izleyip oyunda hile yapılıp yapılmadığını tespit etmesini ve bunları ekibe bildirmesini kolaylaştırıyor. Oyun ekibi ise kullanıcılardan gelen bu bildirimler doğrultusunda hile yapanları cezalandıracak.
İzleme sistemi iyileştirmesi
PUBG Mobile 1.0 sürümünde, izleme yoluyla düşman konumunu tespit etme becerisi kapsamlı olarak geliştirildi. Bu noktada geliştiricilerin açıklamasına göre oyunda iki farklı hesap maça girip, birisi diğerini öldürse bile geriye kalan kişi hiçbir şekilde hile yapamıyor.
Sohbette hile yazılımlarını engelleme
Özellikle son dönemlerde artış gösteren sohbet içi hile yazılımları noktasında PUBG Mobile’ın zaten geniş önlemler aldığını biliyoruz. Bu önlemler, New Era başlıklı 1.0 sürümünde ise daha fazla geliştiriliyor. Bu bağlamda, hile yazılımlarıyla ilgilenenler kesin olarak oyundan atılacak.
Otomatik Nişan
PUBG Mobile 1.0′ın özellikle otomatik nişan hilesine odaklandığını söyleyebiliriz. Zira güncelleme, otomatik nişan hilesini tespit edebilen toplam 20 farklı yöntem getiriyor. Anlaşılan o ki geliştiriciler, bunun için pey bir çalışmış ve neticede hileyi kontrol altına almayı başarmış. Ayrıca bu hileyi yapanlara verilen cezaların da artırıldığını ekleyelim.
PUBG Mobile 1.0 ile gelen diğer yenilikler ve iyileştirmeler:
◾ Sabit motor güvenlik sorunları çözüldü
◾ Güvenlik izleme sisteminin performansa etkisi iyileştirildi
◾ Güvenlik süreçleri ve araçları iyileştirildi
◾ Livik’in ceza eşiği için güvenlik protokolleri iyileştirildi
◾ Rütbeli TÖM önlemleri
◾ Erangel 2.0
◾ Yeni silah: M1014
◾ Çözülen hileler: Otomatik nişan hilesi, çimen hilesi, M hilesi, Z hilesi
Yeni güncellemeyi hemen şimdi App Store veya Google Play Store’dan yükleyebilirsiniz.
PUBG Mobile 1.0 – tanıtım videosu
Oyun
Minecraft, ücretsiz olarak PlayStation VR desteğine kavuşuyor
Minecraft, geliştiricisi Mojang Studios tarafından bugün yayınlanan resmi duyuruya göre PlayStation VR platformuna geliyor. Ücretsiz olarak kullanıma sunulacak bu güncelleme, böylelikle PS VR kullanıcıları için muazzam bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.
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Uzun süredir Minecraft oyuncuları büyük bir heyecanla PlayStation VR deneyimi yaşamak istiyor. Aslında oyun hali hazırda Oculus Rift gibi çeşitli sanal gerçeklik platformlarında olsa da, Sony’nin VR platformu şu ana kadar göz ardı edilmişti. Bugün ise geliştirici firma Mojang Studios, nihayet Minecraft için PlayStation VR desteğinin ekleneceğini duyurdu. Destek, eylül ayının sonlarına doğru tüm oyunculara ücretsiz bir ek yama olarak sunulacak.
Minecraft için PlayStation VR müjdesi
Geliştiriciler, PlayStation’ın blog sayfasında yayınladığı duyuruda; “PlayStation 4’te Minecraft’a sahip olan herkes bu yamayı otomatik olarak alacaktır. Bu yamayı indirin ve yeni Minecraft VR deneyimine erişim elde edin. Elbette, kullanmak için bir PS VR kurulumuna da ihtiyacınız olacaktır.” açıklamasını yaptı.
Ayrıca Mojang, PS VR’da Minecraft’ın nasıl olacağına dair ipucu veren ekran görüntüleri de paylaştı.
Şirket, Minecraft oyuncularının PS VR sürümünü PlayStation 4′te her gün, her hafta, her ay, her yıl oynayabileceğini söylemekle birlikte deneyim bakımından hiçbir eksiklik olmayacağını vurguladı. Mojang, oyunda bazı ufak değişiklikler yapılacağını, ancak bunların yalnızca VR kullanıcılarını kapsayacağını söyledi. Yani VR’sız oynayanların hayatında hiçbir şey değişmeyecek.
Sanal gerçeklik deneyimiyle oynamak isteyenler ise PS VR gözlüğünü kullanarak etraflarına bakarken hareket etmek ve harekete geçmek için PS4 kontrol cihazını kullanabilecekler.