2021 Dacia Sandero ailesinin tasarımı ortaya çıktı!

Yeni nesil Sandero‘ların tasarımına ait görseller, bizzat Dacia tarafından resmi olarak paylaşıldı. Sandero ailesine ait tüm detayları ise 29 Eylül‘deki tanıtımda öğreneceğiz.

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Üçüncü nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Sandero, Y şekilli LED gündüz farları ve onlarla uyumlu tasarıma sahip LED arka farlarıyla dikkat çekiyor. Hatta detaylara biraz dikkat edildiğinde Renault Clio – VW Polo gibi rakiplerini andıran bir tasarım çizgisi olduğunu söylemek bile mümkün.

Mevcut modelle kıyaslandığında, yeni Sandero, daha eğimli bir ön cama, daha alçak bir tavan çizgisine ve daha geniş bir iz açıklığına sahip. Dacia ise aracın yüksekliğini değiştirmediklerini fakat yeni nesilde daha yere yakın ve daha sağlam bir duruş hissettirdiğini ifade ediyor.

Güncel nesilde de bulunan, yükseltilmiş şasisi, modele özgü plastik çamurluk ve tamponlara sahip Sandero Stepway, bu nesilde de yerini koruyor. Sandero’nun sedan modeli Logan da (Türkiye’de Renault Symbol olarak satılan), ailenin diğer üyeleriyle benzer tasarım çizgisine kavuşuyor.

Dacia, 2021 Sandero’ların donanımları hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Fakat bir süre önce kaydedilen, aracın iç tasarımına ait casus görüntüler bulunuyor. Dacia’nın, çekirdek modelinin kabininde yeni tasarımlı direksiyon, yeni bilgi-eğlence sistemi ve yeni tasarıma sahip gösterge paneli gibi yeniliklerle buluşturması bekleniyor.

Sandero’daki en büyük değişiklik ise güncel Clio ve Captur gibi modellerde de kullanılan, Renault‘un CMF-B mimarisinin yer alması. Bu mimari ile Sandero, alışılagelmiş benzinli ve dizel motorlara ek olarak, elektrikli motorlara da uyumlu bir yapıya kavuşacak.

2021 Dacia Sandero’ların tanıtım tarihi, 29 Eylül olarak açıklandı.

Kaynak: Carscoops