Microsoft bu yılın Mart ayında Windows için DirectStorage API’sini duyurdu. İşleri basit tutan DirectStorage, oyunun sıkıştırılmış dosyalarını doğrudan GPU’nuza gönderir. Bu da Xbox Series X ve PS5’te olduğu gibi inanılmaz hızlı yükleme sürelerine yol açıyor. Daha fazla bilgi için DirectStorage hakkındaki ayrıntılı haberimizi buradan okuyabilirsiniz.

Bu teknoloji gerçekten oyun değiştirici olsa da, geliştiriciler bunu benimseyen en hızlı kişiler olmadı. Başlangıçta Microsoft yalnızca fazla işi CPU’dan alan birkaç değişiklik yaptı. DirectStorage 1.1, bu teknolojideki bir sonraki önemli kilometre taşı olan GPU Dekompresyonunu sunmayı amaçlıyor.

GPU Dekompresyonu nedir?

Oyunlar günümüzde yüzlerce Gigabayt olmasa da onlarca boyuta yayılıyor. Bu nedenle, veri dosyalarının çoğu depolama alanından tasarruf etmek için sıkıştırılır. Bu etkili bir yöntemdir ancak küçük bir dezavantajı vardır. Artık sıkıştırılmış olan bu dosyaların kullanılabilmesi için sıkıştırılmamış olması gerekir.

Ayrıca bkz: Spotify “Platinum”: Kayıpsız Ses Desteğiyle Geliyor!

En sevdiğiniz oyunu yüklediğinizi varsayalım. Veriler başlangıçta RAM’inize gönderilir ve CPU tarafından işlendikten (sıkıştırması açıldıktan) sonra GPU’ya gönderilir. Bu kağıt üzerinde oldukça iyi çalışır, ancak CPU artık oyun dosyalarını açmak gibi ek bir yüke sahiptir.

Microsoft, GPU Dekompresyonunu sunarak bu teknikte devrim yaratmayı amaçlıyor. Basitçe söylemek gerekirse, geliştiriciler oyunlarını her zaman CPU’yu ağırlık kaldırıcı olarak düşünerek optimize etmişlerdir. DirectStorage ile veriler doğrudan depolama cihazından GPU’ya gönderilir.

Neden GPU?

GPU’lar CPU’lara kıyasla inanılmaz derecede hızlı paralel hesaplama gücüne sahiptir. Modern CPU’lar 4-24 çekirdek arasında bir yere sahiptir. Öte yandan GPU’lar 10.000’den fazla çekirdekle doludur. GPU’nuz iş yükünü bu çekirdekler arasında bölebilir. GPU’ların yalnızca belirli türdeki bilgi işlem görevlerini CPU’lardan çok daha iyi gerçekleştirebildiğini unutmayın. Bir CPU çok yönlü olarak düşünülebilir, bu da GPU’yu bir güç vurucu yapar (belirli senaryolarda hızlı çalışır).

DirectStorage, GPU’nun depolama aygıtıyla doğrudan iletişim kurmasını sağlar (Ana Bellek veya RAM hala işin içindedir). İlk olarak, bu CPU üzerindeki yükü azaltır. İkinci olarak, CPU’nun müdahalesi olmadan hızlı veri aktarımına izin verir.

Yükleme Süresi İyileştirmeleri

Sağdaki resim, CPU dekompresyonu kullanan bir NVMe SSD’de tipik olarak ne bekleyeceğinizi göstermektedir. Soldaki resim ise aynı NVMe SSD’yi ancak GPU dekompresyonu ile kullanmaktadır. DirectStorage 1.1, yükleme sürelerinde neredeyse 3 kat azalma sağlamaktadır.

DirectStorage, Windows 11 ‘tercih edilen’ seçenek olmasına rağmen Windows 10 ile çalışabilir. Depolama cihazı için bir NVMe SSD (spesifik değil) gereklidir. Destek oyundan oyuna değişecektir, bu nedenle tüm oyunların neredeyse anında yükleme sürelerine sahip olmasını beklemeyin. GPU’ya gelince, Shader Model 6.0 desteğine sahip herhangi bir modern DX12 grafik kartı kullanılabilir.

Kaynak: Microsoft