Spotify, 2021 yılında HiFi (yüksek kalite) sese sahip olan abonelik planını tanıtmıştı. Bu abonelikle beraber kullanıcılara yüksek kalite ses ve CD kalitesinde kayıpsız ses formatı desteği sunulacağı açıklanmıştı. Ancak Spotify, bu yılın başında yeni abonelik planını belirsiz bir süreliğine ertelediğini duyurmuştu.

Son gelen haberler, “Platinum” adı verilen bu yeni abonelik planının yeniden gündemde olduğunu ve yakın zamanda erişilebilir olacağını gösteriyor!

Abonelik Yenileme Sayfasında Ortaya Çıktı!

Ünlü sosyal medya platformu Reddit’te paylaşım yapan bir Spotify abonesi, abonelik yenileme sayfasının bir fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafta, Platinum abonelik planıyla beraber, planının fiyatı da ortaya çıkmış durumda.

Buna göre, Spotify Platinum aboneliği aylık 19.99 dolar fiyat etiketine sahip. Bunun ABD fiyatı olacağını söylemek mümkün. Planın ülkemizdeki fiyatı ise henüz bilnmiyor. Zira Spotify bölgesel fiyatlandırma yapmayı tercih ediyor.

Her ne kadar aylık 9.99 dolara satılan “Bireysel” üyelik daha mantıklı görünse de, Platinum üyelik planının yalnızca ses kalitesinden ibaret olmadığını söylemek mümkün.

Öyle ki, bu planda HiFi ses desteğinin yanında Kulaklık Ekolayzır Ayarcısı, Pro Kitaplık, Pro Çalma Listeleri ve Stüdyo Ses gibi özellikler de sunuluyor. Bu özelliklerin şimdilik yalnızca isimlerinin bilindiğini söylemeliyiz. Spotify tarafı bu özelliklerin işlevi hakkında bir bilgi paylaşmamış.

Abonelik Planına Eklemeler Yapılabilecek!

Spotify’ın kullanıcıların üyelik planına ekleme yapabilmesi konusunda da planları olduğunu söylemek mümkün. Buna göre, isteyen kullanıcılar üyelik planlarına sesli kitap desteği gibi özellikler ekleyerek kendi planlarını oluşturabilecek. Eklenen özelliklerin fiyatı artıracağını söylemekte fayda var.

Spotify’ın Platinum üyelik planı hamlesinin Apple Music ile rekabetinde nasıl bir rol oynayacağı merak ediliyor. Apple Music, herhangi bir ek ücrete gerek olmadan kayıpsız ses ve Dolby Atmos desteği sunarak ses kalitesi konusunda Spotify’a karşı ciddi bir avantaj elde etmişti.

Amazon da kendi müzik servisi olan Amazon Music’e herhangi bir ek ücret ödenmesine gerek olmadan kayıpsız ses desteği getirerek ses kalitesi yarışında “ben de buradayım” mesajı vermişti. Spotify’ın yeni özellikler için ek bir ücret istemesinin abonelik rakamlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Spotify’ın Platinum üyelik planı ülkemize gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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