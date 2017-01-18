Microsoft, Creators Update ile Windows 10’a Kitap Getiriyor

Microsoft’un Windows uygulama mağazasında bir çok uygulama, oyun, film ve televizyon programları yer alıyor ve yakında bunlara kitaplar da eklenecek.

Microsoft’un şu anda kullanımda olan Windows 10 Mobile sürümünün uygulama mağazasında ayrı bir kitap bölümü yer alıyor. Buradaki işlemde diğer bölümlerdeki satın alma işlemleriyle aynı şekilde gerçekleşiyor. Şirket bu kitapların okunabileceği özel bir uygulama çıkarmayacak. Bunun yerine Creators Update ile beraber Edge’e EPUB özelliği gelecek. Edge kitap okumak için gerekli ortam özelliklerine okuma moduyla sahip olacak.

Bu şirketin elektronik kitap konusundaki ilk girişimi değil. Yıllar yıllar önce Reader adı verilen bir uygulama vardı ve HTML bazlı format destekliyordu. Reader cep bilgisayarları ve Windows Mobil için geliştirilmişti. Ayrıca şirket ClearType, piksel altı anti aliasing özelliğini ilk olarak Reader’da denemişti. Reader daha sonra masaüstü Windows içinde çıktı. Uygulamanın mağazasında üçüncü parti yayıncılar ve sitelerde kendi kitaplarını satabiliyordu ancak 2011 yılında uygulamanın desteği kesildi ve 2012’de de uygulama mağazadan kaldırıldı. Microsoft akıllı telefon piyasasında yer alırken neden böyle bir şey yapmadı da şimdi yapıyor bu da garip bir durum.