Microsoft’un Dijital Asistanı Cortana, Şimdi de Skype’a Geliyor

Microsoft daha önce yaptığı açıklamalarda dijital asistanı Cortana’nın birçok cihazda ve yazılımda yer alacağını duyurmuştu.

Microsoft dün yaptığı açıklama ile Cortana’nın popüler anlık mesajlaşma uygulaması Skype’a geleceğini duyurdu. Asistan ile Skype’ta ekli olan herhangi biri gibi bire bir olarak konuşmak mümkün olacak. Asistan ayrıca diğer konuşmaları analiz ederek kullanıcılara otomatik cevaplar önerecek.

Asistanın otomatik cevaplama özelliğini kullanabilmesi için diğer konuşmaları takip edecek olması bazı gizlilik endişelerini ortaya çıkarabilir. Cortana konuşmalara film değerlendirmelerini, restoran önerilerini getirebilecek ve hatırlatıcı kurabilecek. Cortana, Skype’ın iOS ve Android uygulamalarına bire bir konuşma ile kullanılabilecek. Dijital asistan kullanıcı listesinde kalıcı bir şekilde yer alacak.