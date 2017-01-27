Microsoft Bulut Bilişim Sayesinde Kar Etmeye Devam Ediyor

Microsoft bu mali yılın ikinci çeyrek raporlarını açıkladı ve bu raporlar doğrultusunda şirket 24.1 milyar dolar gelir elde etmiş.

Microsoft’un bu gelirlerinden karı ise 5.2 milyar dolar. Şirket içinde bulunduğu finansal dönemde Wall Street beklentilerinin üzerine çıktı. LinkedIn’i 26 milyar dolara satın alan şirketin önemli kazançları mevcut. 8 Aralık 2016’dan başlayan süreç içerisinde LinkedIn 228 milyon dolar gelir elde ederken 100 milyon dolarda kayıp yaşadı. LinkedIn’in mali durumu Üretim ve İş Bölümü altında yer aldı.

Şirketin Azure bulut bilişimi Amazon’un Web Services bulut bilişimi ile kafa kafaya liderlik koltuğu için yarışıyor. Azure’un gelirleri geçen yıla göre %93 arttı. Ancak kişisel bilgisayar bölümünde ise %5’lik bir düşüş söz konusu. Şirketin telefon departmanından elde ettiği gelirlerde düşmeye devam ediyor. Bu dönemde akıllı telefonlardan elde edilen kazanç %81 düştü.

Windows OEM gelirleri ilk çeyrekte sabit kalmıştı ancak bu çeyrekte %5 artış yalandı. Windows ürünlerinde ve bulut servisinden de %5’lik gelir artışı yaşandı. Geçen çeyrekte 47 milyon olan Xbox Live kullanıcı sayısı bu çeyrekte 55 milyona çıktı. Surface departmanının gelirleri ise geçen seneye göre %2 düştü.