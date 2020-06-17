Uygulama
Microsoft bilgilerini çalan Zoom saldırganları!
Zoom, özellikle son zamanlarda kullanıcısı giderek artan bir platform. Bilmeyenler için merkezi Kaliforniya’da bulunan uzaktan konuşmalı ve video konferans hizmeti sunan bir şirkettir. Sadece iş için değil, arkadaşlarınızla veya ailenizle video arama/konuşma yapmak isterseniz kullanabileceğiniz uygulamalardan biridir. Biraz daha açalım; acaba Zoom kullanırsak nasıl avantajlara sahip oluruz?
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Öncelikle kullanımı sorunsuzdur; katılımcılar herhangi bir yerden herkese açık olarak paylaşılan bir bağlantıya katılabilir ve katılmak için herhangi bir yazılım indirmeniz gerekmez.
Arkadaşlarınızla ya da sevdiklerinizle hoş sohbet etmek ya da günlük konuşma yapmak gibi özel veya güvenli bir şey tartışmıyorsanız harika bir seçenekti. Bu arada da şirket, gizlilik ve güvenlikle ilgili sorunları çözme sözü verdi, yani son zamanlarda toplantılara katılmak için parola isteyerek varsayılan seçenekleri daha güvenli hale getirdi. Peki sırf bu cümleye bakarak Zoom yeterinde güvenli ve gizli diyebilir miyiz? Kesinlikle hayır.
Zoom’un gizlilik ve güvenlikle ilgili bazı göze çarpan sorunları hala var. Bilgisayar korsanlarının ırkçı dili ve şiddet içeren tehditlerini azaltmak için sohbet odalarına girdikleri Zoom saldırıları devam ediyor.
Bilgisayar korsanları neredeyse, Zoom kullanıcısının Mac’ini ele geçirecekti ve bu da şirketin hatasından kaynaklıydı; ancak sonrasında Zoom şirketi bu hatayı düzeltti. Ve daha sonra da bir Anakart raporunun Zoom’un iOS uygulamasının kullanıcılarından reklam amaçlı olarak Facebook’a veri gönderdiğini bulmasının ardından bazı politikalarını değiştirmek zorunda kaldı. Şirket ayrıca, çağrılarının şifrelenmiş olduğunu ve daha sonra Intercept’teki bir rapor tarafından yanlış olduğu kanıtlandığında geri izlendiğini iddia etti.
Zoom platformuna yapılan saldırıların birçok sebebi var. İşte bunlardan birkaç tanesinden bahsedelim:
Son dönemde COVID-19 sebebiyle çalışanlar yeni düzene geçti ve dolayısıyla evden çalışmaya başladılar. Evden çalışan insanlar Zoom gibi video konferans yazılımları üzerinden çevrim içi toplantılara katılıyor. Kısaca ilk sebep olarak çalışan insanların çevrim içi toplantılarına sızmak diyebiliriz.
Örneğin, 30 Mart’ta bazı davetsiz kişiler Zoom üzerinden yapılan bir yayına siber saldırılar yaptı. O sırada sunucu Reddit, Twitter ve Facebook’ta yayınlanan yanlış bir koronavirüs haberi yayınlıyordu, ancak saldırgan ekranı tamamen karalayarak toplantıyı sonlandırdı.
Bu tür örnekler, en güncel ve samimi (özel bilgiler içermeyen) Zoom toplantılarından önemli iş toplantılarına kadar dünyanın her yerinde yaşanıyor.
Zoom saldırıları nasıl çalışır?
Birçok Zoom saldırısı artık bir tür trolleme haline geldi. Bilgisayar korsanları bir Zoom toplantısına erişir, sonra küfür ederler, ırkçı söylemlerde bulunurlar ve görüntülü sohbeti bozmaya ve katılımcıları rahatsız etmeye çalışır. Zoom’un güvenli olup olmaması işe alakası insanlar hala hassas ve özellikle büyük toplantılarda istenmeyen bir katılımcı fark edilmeyebilir ve bu durum kişinin toplantıyı kaydetmesini veya başka bir şekilde bilgi toplamasını sağlar. Böyle önemli toplantılarda bu bir şantaj meselesi ya da şirket casusluğu olabilir.
Peki bu saldırganlar Zoom’a nasıl erişim sağlıyorlar?
Zoom saldırılarının çoğu, Zoom’un kodundaki kusurların bir ürünü değil, kullanıcıların genel siber güvenlik hijyeni ve Zoom’un gizlilik ayarlarındaki kusurlu komutlarıdır. Bir Zoom toplantısı herkese açık olarak ayarlanırsa, toplantı bağlantısına sahip olan herkes erişebilir. Siber güvenlik firması Cybint’in kurucu ortağı ve CEO’su Roy Zur’a göre, kötü aktörler bu adresleri, halka açık toplantı bağlantılarının sıklıkla yayınlandığı Facebook gibi sosyal medya sitelerinde “zoom.us” olarak arayarak bulabilirler.
Zoom saldırılarını engellemek için ne yapabiliriz?
Toplantılarınızı korumanın birçok önemli, çoğunlukla basit yolu vardır. Fortune diye bir şirket destek için Zoom’a ulaştı ve kullanıcıların toplantılarını güvende tutmak için alınacak önlemleri içeren bu ayrıntılı kılavuzu okumasını tavsiye etti.
En önemlisi ve ilk yapmanız gereken şey, toplantı bağlantılarını herkese açık olarak paylaşmamalısınız. Bu belki de alabileceğiniz en açık önlemdir. Ayrıca bir Facebook grubuna veya bir promosyon tweet’ine toplantı bağlantısı göndermek yerine, bilgileri e-posta gibi daha özel bir yöntemle dağıtın.
İkinci olarak, toplantılarınızı “özel” olarak ayarlayın. Zoom artık tüm yeni toplantıları varsayılan olarak “özel” olarak ayarlayarak katılımcıların erişim için bir şifre sağlamasını gerektiriyor. Ancak maalesef kullanıcılar genellikle kolaylık sağlamak için toplantıları halka açmayı tercih ediyorlar. Ama takdir edersiniz ki güvenli bir toplantı ortamı, şifre oluşturma zahmetine değer nitelikte.
Güvenli bir toplantı ortamı oluşturmak için aynı zamanda Windows’ta VPN kullanmalısınız.
Ayrıca, kişisel toplantı kimliğinizi kullanmayın. Kayıtlı her Zoom kullanıcısının, aslında kalıcı bir sanal toplantı odasına bağlı kişisel bir toplantı kimliği vardır. Bu kimlik değişmediği için, herkese açık olarak paylaşılması, kişisel kimliğinizi kullanarak gelecekteki toplantılara saldırılma olasılığını artırır.
Zoom saldırısı riskinden kaçınmak için kişisel toplantı kimliğinizi yalnızca en güvenilir kişilerinizle paylaşın. Genel olarak, Zoom sizden “anlık” toplantılar için kişisel kimliğinizi kullanmanızı isterken, zamanlanmış toplantılar tek seferlik bir toplantı kimliği kullanır ve riski azaltır.
Son olarak, video paylaşımını kısıtlayın. Toplantı sahibi, seminer veya sunum gibi video paylaşması gereken tek kişi ise, toplantı sahibi Zoom’un ekran paylaşımı ayarını “Yalnızca toplantı sahibi” olarak değiştirmelidir. Zoom zaten bu değişikliği yazılımı kullanarak K-12 sınıfları için varsayılan olarak yapmıştı.
Bütün bu önlemleri göz önünde bulundurursanız, Zoom sizin için tehlikeli olmaktan çıkıp; güvenli bir ortama dönüşür.
Bu bir advertorial çalışmasıdır.
Uygulama
Whatsapp, çoklu cihaz erişimi özelliğini test ediyor!
Whatsapp, bilindiği üzere güvenlik kısıtlamalarından dolayı birden fazla cihazdan bir hesaba aynı anda erişimi engelliyor. Kullanıcılardan uzun süredir gelen eleştiriler karşısında uygulama harekete geçti ve çoklu cihaz erişimi özelliğini test etmeye başladı!
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Whatsapp için oluşturulan bir kullanıcı blogundan aktarılan bilgiye göre, yeni özellik bir süredir kapalı beta sürümünde test ediliyor. Bir hesabın aynı anda 4 farklı cihazdan kullanılabileceği belirtilen çoklu cihaz özelliğinin nasıl bir güvenlik prosedürüne sahip olduğu ise bilinmiyor. Ancak özelliğin geliştirme aşamasının bitmek üzere olduğu ve yakında herkese açık beta sürümünde sunulacağı bildiriliyor.
Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.
Under development, but it's great!
📱📱📱📱 pic.twitter.com/JYvtMahrag
— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020
Popüler mesajlaşma uygulamasının aynı hesapta birden fazla cihaza destek sunması, cihazlar arası senkronizasyonu da kolaylaştıracak. Örneğin; Whatsapp’a gelen mesajlar için her seferinde uzaktaki cep telefonuna bakmak yerine tablet gibi başka bir cihazdan kontrol sağlanabilecek. Bu ihtiyaç için geliştirilen Whatsapp Web ise yalnızca telefona gelen mesajları yansıttığı için nispeten daha verimsiz kalıyordu.
Öte yandan çoklu cihaz erişimi dışında birkaç yeni işlev daha özel beta sürümünde test ediliyor. Gelişmiş arama fonksiyonu, mesajlaşma içerisinde tarih gibi kısıtlayıcı veriler ile arama yapılabilmesini sağlayacak. Ayrıca gelen fotoğrafın Google üzerinde aratılması gibi test sürecindeki özellikler de ilerleyen dönemde kullanıcılara sunulabilir. Son olarak Whatsapp’ın söz konusu güncelleme ile kullanıcı veri güvenliği açısından kritik düzenlemeler de yapacağını belirtelim.
Uygulama
Sound Amplifier uygulaması, artık Bluetooth cihazlarla da uyumlu
2019 yılının başlarında, Google tarafından Play Store üzerinde yayınlanan yeni bir uygulama olan Sound Amplifier, yeni aldığı güncelleme ile Bluetooth kulaklıklar ve hoparlörler ile de uyumlu hale geldi. Uygulamanın Bluetooth cihazlarla uyumlu hale gelmesinde ise, birçok parametrenin rol oynadığını söyleyebiliriz.
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Sound Amplifier uygulaması artık Bluetooth desteğine de sahip
Uygulamanın eski sürümü, sadece 3.5 mm jak girişi veya USB Type-C üzerinden kablolu olarak bağlanabilen aygıtlar ile kullanılabiliyordu. Böyle bir uygulamada ise bu kadar kısıtlı mesafe imkanı sunan kablolu cihazlar kullanmak ise pek de iç açıcı değil idi. Bunun üstüne ise, birçok üreticinin yavaş yavaş 3.5 mm jak desteğini kaldırıp; kullanıcıları Bluetooth kulaklıklar kullanmaya teşvik etmeye çalışması işin tuzu biberi oldu. Birçok kullanıcı da bu duruma bağlı olarak kablosuz kulaklıklar edinmeye başladı.
Kablolu kulaklıkların batarya kullanımı yönünden avantajı olsa da, elinize kolunuza dolanan bir kabloya sahip olmak çoğu zaman pek de güzel bir tecrübe olmuyor. Buna ek olarak, kablolu kulaklık ile müzik dinlerken telefonunuzu şarja takmak biraz riskli bir durum. Fakat aynı işlemi kablosuz kulaklık ile gerçekleştirdiğinizde bu riski ortadan kaldırabiliyorsunuz.
Sıradan bir kullanıcı olarak Sound Amplifier uygulamasını nasıl kullanacağımız senaryosuna gelir isek; örneğin Bluetooth hoparlörünüzle eşleştirdiğiniz telefonunuzu gece uyurken bebeğinizin odasına bıraktığınızda, herhangi bir ağlama ve uyanma durumunda sesi net bir şekilde ayrı bir odadan alabilirsiniz. Kullanımı bir noktada da sizin yaratıcılığınıza kalmış olan uygulama, çok derinden gelen sesleri bile yükselterek size iletebilmeyi sağlıyor. Mesela laptopunuzun yakınına telefonunuzu yerleştirdiğinizde, fan çalışma sesini bile çok net bir şekilde size iletebiliyor. Motorlu aracınızın motor bloğundan garip bir ses geldiğini düşündüğünüzde, Sound Amplifier ile dinleyerek, problemin nereden kaynaklanıyor olabildiğini de anlayabilirsiniz.
Sound Amplifier uygulamasını kullanabilmek için, en az Bluetooth 3.0.3 versiyonuna sahip cihazlar kullanmanız gerektiğini de hatırlatalım. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
Telegram, gelişmiş video düzenleyicisi güncellemesi aldı!
Telegram Messenger bugün çok ilginç bir güncelleme aldı. Güncellemenin en çok göze çarpan detayı yeni uygulama içi video düzenleyicisi oldu. Yeni özellik, birkaç sene önce uygulamaya eklenen fotoğraf düzenleyicisine eklenecek. Buna ek olarak geliştiriciler animasyonlu çıkartma ve gif kullanma özelliğini basitleştirdi ve genişletti. Uygulamanın 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmesinin ardından gelen bu güncelleme oldukça önemli yenilikler içeriyor.
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Telegram yeni güncelleme ile kullanıcılara neler sunuyor?
Artık kullanıcılar videolarının parlaklığını, kontrastını ayarlama ve resim kalitesini arttırma gibi özellikleri doğrudan messenger üzerinden yapabilecek. Ayrıca geliştiriciler animasyonlu çıkartmalarını bir resime veya videoya direk ekleyebilecek. Arayüz tarafında ise kullanıcılar popüler olan GIF‘leri panelden direk görüntüleyebilecek. Buna ek olarak GIF‘ler artık daha hızlı yüklenecek. Kullanıcıların kullanacakları GIF‘i seçmeleri ve birkaç saniye fotoğraf veya videonun üstünde tutması yeterli olacak. Bu, dosyalara erişimde ve gelecekte gönderilmesinde kolaylık sağlayacak.
Ve son olarak, Telegram kullanıcıları sohbetlere basılı tutarak klasörler arasında artık daha rahat geçiş yapabilecek. Ayrıca Android ile çalışan akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için Telegram, animasyonları çok daha pürüzsüz çalıştıracak. Bunların haricinde uygulamanın genel stabilliğinde ise iyileştirmelere gidildiğinden bahsediliyor. Sonuç olarak baktığımızda Telegram, kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getirebilmek için oldukça çalışmış gibi görünüyor. Güncellemeyi uygulama mağazalarından sorunsuz bir şekilde yükleyebilirsiniz.